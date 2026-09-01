Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Refugio Paz PadillaPaula Echevarría y Miguel TorresBarrio millonariosChuletón cotizado EspañaVilla verde ExtremaduraRozalén AlbaceteCesar vecino La VueltaMejor torrezno EspañaRefugio Anne Igartiburu
instagram

Todos van a Ronda, pero pocos conocen el pueblo de Málaga al que llaman “el Balcón de la Axarquía”: con una fortaleza árabe colgada sobre un mar de olivos y calles laberínticas blancas

Comares, la "villa en lo alto", conserva restos de su fortaleza árabe del siglo IX y edificios mudéjares sobre antiguas mezquitas.

Uno de los pueblos más bonitos y menos conocidos de Málaga.

Uno de los pueblos más bonitos y menos conocidos de Málaga. / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Alfonso González

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

El sur de España ha conseguido adueñarse de su imagen: las casas blancas son ya una estética reconocible que, lejos de buscar belleza responde a la practicidad del encalado en las zonas de calor. Una característica que hoy llama a miles de turistas por su carácter único, sus pueblos originales y la sorpresa de, generalmente, una historia milenaria impredecible.

Ciudad y vista del castillo, Comares.

Ciudad y vista del castillo, Comares. / Istock / Arena Photo UK

En el caso de Comares, la sorpresa se multiplica: de origen romano su nombre, Cumari -”la villa en lo alto”-, anticipaba ya entonces la sorpresa evidente de encontrar este pequeño pueblo de no más de 3.000 habitantes, en lo alto de un mesetón rocoso a 703 metros de altura.

El pueblo costero más bonito de Málaga es un auténtico desconocido con el mejor clima de Europa

El pueblo costero más bonito de Málaga es un auténtico desconocido con el mejor clima de Europa

Adriana Fernández

Desde lo alto, el pueblo vigila el horizonte completo de la comarca de Axarquía, en Málaga, y el horizonte que se extiende desde la sierra Tejeda hasta el Mediterráneo.

Comares, Málaga

Comares, Málaga / Istock

Raíces romanas, musulmanas y católicas

Tras el paso de la historia, este enclave adquirió relevancia estratégica durante la dominación musulmana, dado su evidente interés como punto de vigilancia militar y, tras la conquista de los Reyes Católicos a finales del siglo XV, las llaves de la villa fueron entregadas en la rendición de Vélez-Málaga, otorgándose más tarde el título de Marquesado de Comares a la Casa de Córdoba.

LA LEYENDA

Se dice que los habitantes de Comares contaban con una habilidad innata para la curación de fracturas óseas y composición de huesos y, durante los siglos XVIII y XIX, curanderos procedentes de esta localidad recorrían la Andalucía haciendo de su conocimiento una ruta empírica de anatomía.

Paredes blanco típica defensiva en un pequeño pueblo de Andalucía, un elemento histórico de la arquitectura.

Paredes blanco típica defensiva en un pequeño pueblo de Andalucía, un elemento histórico de la arquitectura. / Istock

Así, el pueblo de Comares recoge a trazos su historia en el curso de cada avenida, fruto del trazado típico medieval de origen andalusí: calles estrechas, empinadas, curvas y, por supuesto, encaladas. Hoy, recoge además una red de azulejos que marca la importancia de cada calle, y reza “Ruta del Agua” o de la Historia, según convenga, y en su conjunto, todo el casco histórico, está declarado Bien de Interés Cultural.

El pueblo blanco de Comares en la provincia de Málaga, España

El pueblo blanco de Comares en la provincia de Málaga, España / Istock

Qué ver y qué comer

Prolífico en historia, estilo y arquitectura, el pueblo cuenta con puntos indispensables que se harán obligatorios en tu visita:

  1. Castillo y Baluarte de La Tahona 

Los restos de la fortaleza árabe, original del siglo IX y erigida sobre cimientos romanos, conservan tramos de la muralla y dos torres, la del Homenaje y la Tahona, y a continuación, en su explanada superior, el cementerio municipal, con una panorámica completa desde lo alto de las rocas.

  1. Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación 

Hablamos de un edificio de estilo mudéjar construido a principios del siglo XVI sobre la antigua mezquita. Su estructura cuenta con una armadura de madera en la nave central y su torre-campanario, octogonal, de estética neoclásica y mudéjar.

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, Comares

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, Comares / Turismo Comares - El Balcón de la Axarquía

  1. Aljibes Árabes 

Por un lado, el Aljibe de Mazmúllar se sitúa a unos 4 km del núcleo urbano, datado en el siglo IX. Se conforma de una planta rectangular cubierta con bóvedas de cañón y arcos de herradura, y está declarado Monumento Histórico-Artístico. Por otra parte, el Aljibe de la Cruz es un depósito urbano de época musulmana situado dentro del casco histórico, adaptado para la recogida de agua de lluvia.

Aljibe de Maxmúllar, Comares

Aljibe de Maxmúllar, Comares / Turismo Comares - El Balcón de la Axarquía

  1. Fuentes Históricas 

Andaluza y de origen árabe, no podían faltar sus fuentes, como la Fuente Delgada, andalusí y con arcos apuntados; o la Fuente Gorda, situadas en los accesos al pueblo, que abastecieron a la población durante siglos.

  1. Plaza de los Verdiales 

Centro neurálgico del pueblo, cuenta con monumentos dedicados al folclore autóctono, además de miradores con una panorámica perfecta desde las alturas.

Plaza de los Verdiales, Comares

Plaza de los Verdiales, Comares / Istock

  1. Yacimiento de Mazmúllar 

Cerca del pueblo se encuentra este cerro donde se ubican las ruinas de una antigua ciudad medieval, con restos de murallas y el citado aljibe monumental.

Noticias relacionadas y más

Por último, pero igual de importante, no olvides gozar de su gastronomía, ligada a los productos de la agricultura local como el aceite de oliva virgen extra, las almendras y las uvas. Entre los platos más destacados, despuntan las sopas tradicionales, como el gazpachuelo comareño, los platos “de resistencia” como el chivo a la pastoril o el plato de los Montes y, por supuesto, los vinos de la zona, dulce o seco, elaborados con Moscatel en lagares tradicionales de las pedanías contiguas.

TEMAS

  1. Entramos en el pueblo con el chuletón más cotizado de España: una espectacular villa medieval amurallada, rodeada de viñedos e iglesias románicas que custodian el Camino de Santiago
  2. La Vía Verde más larga de España cruza tres provincias, tiene casi 200 kilómetros: recorre 27 espacios naturales protegidos y sigue el trazado de un antiguo ferrocarril minero
  3. El pueblo de 67 habitantes de Burgos con un teatro romano para 9.000 personas: es Bien de Interés Cultural y tiene 70 esculturas que nadie visita
  4. César es el único vecino del pueblo al que La Vuelta a España no pudo llegar: 23 curvas, un 21% de desnivel y un futuro sin vecinos
  5. Paz Padilla y el pueblo marinero de 1.100 habitantes donde se refugia: 'Prefiero esa zona porque está más virgen y menos masificada
  6. Las raíces separadas de Paula Echevarría (49 años) y Miguel Torres (40) están en dos refugios de la infancia que ya no existen: una villa marinera asturiana y un eterno barrio de Madrid
  7. El pueblo medieval ideal para recorrer a pie donde se elige 'el mejor torrezno del mundo': una catedral gótica para 5.000 vecinos, una calle Mayor porticada y una muralla del siglo XV
  8. Rozalén y el pueblo de Albacete repleto de cascadas en el que creció: “Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero”

Todos van a Ronda, pero pocos conocen el pueblo de Málaga al que llaman “el Balcón de la Axarquía”

Todos van a Ronda, pero pocos conocen el pueblo de Málaga al que llaman “el Balcón de la Axarquía”

La Vía Verde que se asoma a los acantilados más salvajes del Mediterráneo

La Vía Verde que se asoma a los acantilados más salvajes del Mediterráneo

La 'Pompeya española' está en Soria y es Bien de Interés Cultural

La 'Pompeya española' está en Soria y es Bien de Interés Cultural

La comarca del dicho "estar en Babia" existe, es Reserva de la Biosfera y explica el refrán

La comarca del dicho "estar en Babia" existe, es Reserva de la Biosfera y explica el refrán

Montilla, la histórica ciudad de Córdoba que debes visitar en septiembre

Montilla, la histórica ciudad de Córdoba que debes visitar en septiembre

Unamuno definió esta Reserva de la Biosfera como “una tremenda conmoción de las entrañas de la tierra”

Unamuno definió esta Reserva de la Biosfera como “una tremenda conmoción de las entrañas de la tierra”

Entramos en la "cuna del Descubrimiento de América", que recibe La Vuelta a España 2026

Entramos en la "cuna del Descubrimiento de América", que recibe La Vuelta a España 2026

Salvatierra de Tormes, el pueblo medieval de Salamanca al que salvó el eclipse

Salvatierra de Tormes, el pueblo medieval de Salamanca al que salvó el eclipse