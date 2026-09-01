Todos van a Ronda, pero pocos conocen el pueblo de Málaga al que llaman “el Balcón de la Axarquía”: con una fortaleza árabe colgada sobre un mar de olivos y calles laberínticas blancas

El sur de España ha conseguido adueñarse de su imagen: las casas blancas son ya una estética reconocible que, lejos de buscar belleza responde a la practicidad del encalado en las zonas de calor. Una característica que hoy llama a miles de turistas por su carácter único, sus pueblos originales y la sorpresa de, generalmente, una historia milenaria impredecible.

Ciudad y vista del castillo, Comares. / Istock / Arena Photo UK

En el caso de Comares, la sorpresa se multiplica: de origen romano su nombre, Cumari -”la villa en lo alto”-, anticipaba ya entonces la sorpresa evidente de encontrar este pequeño pueblo de no más de 3.000 habitantes, en lo alto de un mesetón rocoso a 703 metros de altura.

Adriana Fernández

Desde lo alto, el pueblo vigila el horizonte completo de la comarca de Axarquía, en Málaga, y el horizonte que se extiende desde la sierra Tejeda hasta el Mediterráneo.

Comares, Málaga / Istock

Raíces romanas, musulmanas y católicas

Tras el paso de la historia, este enclave adquirió relevancia estratégica durante la dominación musulmana, dado su evidente interés como punto de vigilancia militar y, tras la conquista de los Reyes Católicos a finales del siglo XV, las llaves de la villa fueron entregadas en la rendición de Vélez-Málaga, otorgándose más tarde el título de Marquesado de Comares a la Casa de Córdoba.

LA LEYENDA Se dice que los habitantes de Comares contaban con una habilidad innata para la curación de fracturas óseas y composición de huesos y, durante los siglos XVIII y XIX, curanderos procedentes de esta localidad recorrían la Andalucía haciendo de su conocimiento una ruta empírica de anatomía.

Paredes blanco típica defensiva en un pequeño pueblo de Andalucía, un elemento histórico de la arquitectura. / Istock

Así, el pueblo de Comares recoge a trazos su historia en el curso de cada avenida, fruto del trazado típico medieval de origen andalusí: calles estrechas, empinadas, curvas y, por supuesto, encaladas. Hoy, recoge además una red de azulejos que marca la importancia de cada calle, y reza “Ruta del Agua” o de la Historia, según convenga, y en su conjunto, todo el casco histórico, está declarado Bien de Interés Cultural.

El pueblo blanco de Comares en la provincia de Málaga, España / Istock

Qué ver y qué comer

Prolífico en historia, estilo y arquitectura, el pueblo cuenta con puntos indispensables que se harán obligatorios en tu visita:

Castillo y Baluarte de La Tahona

Los restos de la fortaleza árabe, original del siglo IX y erigida sobre cimientos romanos, conservan tramos de la muralla y dos torres, la del Homenaje y la Tahona, y a continuación, en su explanada superior, el cementerio municipal, con una panorámica completa desde lo alto de las rocas.

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación

Hablamos de un edificio de estilo mudéjar construido a principios del siglo XVI sobre la antigua mezquita. Su estructura cuenta con una armadura de madera en la nave central y su torre-campanario, octogonal, de estética neoclásica y mudéjar.

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, Comares / Turismo Comares - El Balcón de la Axarquía

Aljibes Árabes

Por un lado, el Aljibe de Mazmúllar se sitúa a unos 4 km del núcleo urbano, datado en el siglo IX. Se conforma de una planta rectangular cubierta con bóvedas de cañón y arcos de herradura, y está declarado Monumento Histórico-Artístico. Por otra parte, el Aljibe de la Cruz es un depósito urbano de época musulmana situado dentro del casco histórico, adaptado para la recogida de agua de lluvia.

Aljibe de Maxmúllar, Comares / Turismo Comares - El Balcón de la Axarquía

Fuentes Históricas

Andaluza y de origen árabe, no podían faltar sus fuentes, como la Fuente Delgada, andalusí y con arcos apuntados; o la Fuente Gorda, situadas en los accesos al pueblo, que abastecieron a la población durante siglos.

Plaza de los Verdiales

Centro neurálgico del pueblo, cuenta con monumentos dedicados al folclore autóctono, además de miradores con una panorámica perfecta desde las alturas.

Plaza de los Verdiales, Comares / Istock

Yacimiento de Mazmúllar

Cerca del pueblo se encuentra este cerro donde se ubican las ruinas de una antigua ciudad medieval, con restos de murallas y el citado aljibe monumental.

Por último, pero igual de importante, no olvides gozar de su gastronomía, ligada a los productos de la agricultura local como el aceite de oliva virgen extra, las almendras y las uvas. Entre los platos más destacados, despuntan las sopas tradicionales, como el gazpachuelo comareño, los platos “de resistencia” como el chivo a la pastoril o el plato de los Montes y, por supuesto, los vinos de la zona, dulce o seco, elaborados con Moscatel en lagares tradicionales de las pedanías contiguas.