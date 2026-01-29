Ni Ronda ni Grazalema: este es el mejor pueblo de Andalucía para una escapada de invierno, con poco más de 250 habitantes y rodeado de castañares

Alpandeire es conocido por ser el pueblo natal de Fray Leopoldo de Alpandeire, una de las figuras religiosas más veneradas de Andalucía. Su casa natal, hoy espacio visitable, atrae a un tipo de visitante poco habitual en los pueblos blancos de la Serranía de Ronda, debido al interés religioso y contemplativo. Y no es un detalle menor, pues Fray Leopoldo nació aquí en 1864, ingresó en la orden de los capuchinos y desarrolló la mayor parte de su vida en Granada, donde se ganó el reconocimiento popular por su labor con los más desfavorecidos. Su beatificación en 2010 reforzó una devoción que sigue muy presente en toda la comunidad, y que convierte a Alpandeire en un destino singular dentro del mapa religioso andaluz.