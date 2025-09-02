Ni Roma, ni Florencia: la iglesia más espectacular del mundo está oculta en Madrid y tiene su propia Capilla Sixtina

La iglesia pertenece a la Hermandad del Refugio, una institución benéfica fundada en el siglo XVII que todavía hoy ayuda a personas en situación de necesidad. Gracias a su labor, el templo se ha conservado y sigue abierto al público, aunque no con la masificación de otros monumentos. Esa mezcla de joya artística y centro de caridad le da un valor añadido; no es solo un lugar para admirar, también sigue cumpliendo la función social para la que fue creado.