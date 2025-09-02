Ni Roma, ni Florencia: la iglesia más espectacular del mundo está oculta en Madrid y tiene su propia Capilla Sixtina
Un templo barroco escondido entre las calles de Malasaña que guarda uno de los conjuntos de frescos más impresionantes de Europa.
Si paseas por el barrio de Malasaña, lo último que imaginarías es que, tras una fachada discreta, se esconde uno de los interiores más sorprendentes de todo Madrid. La Iglesia de San Antonio de los Alemanes no está en las rutas turísticas más trilladas, y quizá por eso sigue siendo uno de esos secretos que dejan al visitante con la boca abierta.
Construida a comienzos del siglo XVII y originalmente vinculada a un hospital para portugueses, pronto pasó a ser atendida por la comunidad alemana residente en la ciudad, de ahí su nombre actual. Pero lo que realmente la convierte en un lugar único no es su historia, sino lo que ocurre cuando levantas la vista dentro del templo.
La “Capilla Sixtina española”
La iglesia está decorada de arriba abajo con frescos que cubren bóvedas, muros y cúpula. Los autores, entre ellos Juan Carreño de Miranda, Francisco Rizi y Luca Giordano, crearon un espacio donde la pintura sustituye a la arquitectura; columnas fingidas, escenas celestiales, personajes flotando en un cielo infinito… Un espectáculo que envuelve desde cualquier ángulo.
El resultado es tan abrumador que muchos la llaman la “Capilla Sixtina española”. Y aunque la comparación con Roma pueda parecer exagerada, lo cierto es que pocos templos en Europa conservan un ciclo de frescos barrocos tan completo, homogéneo y bien restaurado como el de San Antonio de los Alemanes.
Un espacio lleno de simbolismo
La planta del templo es elíptica, algo poco habitual en la época, lo que contribuye a la sensación de movimiento continuo. En la cúpula central se representa la Gloria Celestial, con San Antonio de Padua rodeado de ángeles y santos, mientras en los muros se despliegan escenas de su vida.
El efecto es envolvente, da la impresión de que las paredes desaparecen y de que todo el edificio se abre hacia lo divino. Es el barroco en estado puro, pensado para conmover al espectador y transportarlo a otra dimensión.
Una joya mantenida gracias a la caridad
La iglesia pertenece a la Hermandad del Refugio, una institución benéfica fundada en el siglo XVII que todavía hoy ayuda a personas en situación de necesidad. Gracias a su labor, el templo se ha conservado y sigue abierto al público, aunque no con la masificación de otros monumentos. Esa mezcla de joya artística y centro de caridad le da un valor añadido; no es solo un lugar para admirar, también sigue cumpliendo la función social para la que fue creado.
La gran desconocida del barroco madrileño
Madrid está lleno de monumentos, pero pocos saben que esta pequeña iglesia guarda uno de los conjuntos barrocos más impactantes de Europa. No aparece en todas las guías, ni está rodeada de colas interminables. Y sin embargo, quien entra una vez suele repetir y recomendarla, eso por descontando.
Además, su ubicación en pleno centro (a pocos pasos de Gran Vía y la Plaza de España) la convierte en una visita perfecta para combinar con un paseo por el barrio de Malasaña o Conde Duque. Por lo que, si estas pensando en escaparte a Madrid, ten en cuenta que es la ciudad perfecta para combinar cultura, ocio y arte; y aquí esta la prueba de ello.
