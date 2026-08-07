Roberto Brasero lo tiene claro: la regla de oro para no perderte el eclipse total del 12 de agosto no depende del lugar, sino de una sola dirección

Tic, Tac, Tic, Tac… la cuenta atrás ya llega a su fin y eso significa que el 12 de agosto cada vez está más cerca y podremos presenciar uno de los fenómenos más increíbles de los últimos tiempos, un acontecimiento que no tenía lugar desde hace más de 120 años, uno de los eclipses solares totales más grandes jamás vividos. El presentador del tiempo en Antena 3, Roberto Brasero, nos lo ha dejado muy claro, "será el primer eclipse solar total para la mayoría de nosotros".

Eclipse solar completo / Istock / Igor Zhuravlov

El presentador señala la importancia de este momento tan único y algunos consejos necesarios a tener en cuenta para poder presenciarlo en su mayor totalidad, "Hay que buscar un lugar que esté despejado mirando hacia el oeste, es decir, hacia donde se pone el sol, porque en este del 12 de agosto tendremos el sol muy bajito sobre el horizonte".

Adriana Fernández

Por si no lo sabéis, los eclipse solares ocurren gracias a una fascinante coincidencia cósmica, aunque la luna sea mucho más pequeño que el sol, también es cierto que está mucho más cerca de la tierra y esto genera que ambos parezcan del mismo tamaño aunque realmente la realidad, sea otra muy distinta. Pero un consejo que te damos desde VIAJAR, es que para disfrutar de esta experiencia sin ningún riesgo es fundamental no mirar directamente al sol y utilizar unas gafas especiales homologadas para ello.

Gente observando un eclipse solar total al atardecer desde la costa rocosa de Menorca con reflejos solares en el océano / Istock / Sirbouman

Y es que, más allá de lo astronómico, lo que de verdad se te queda grabado de una tarde como esta es cómo cambia todo a tu alrededor en un momento. Según la Luna vaya tapando el Sol, vas a notar cómo la temperatura baja de golpe en apenas unos minutos y el paisaje se vuelve casi irreal. Hasta los animales se despistan y empiezan a actuar como si ya fuera de noche. Ver la corona solar brillando en mitad del cielo mientras el horizonte se tiñe de tonos dorados y violetas es una pasada total, de esas experiencias que te ponen la piel de gallina y que se disfrutan el doble.

Sosteniendo las gafas de eclipse solar en silueta, protegiendo los ojos mientras observan el sol durante un evento celestial / Istock / Victor Sanchez

¿Y el mejor sitio para ver el eclipse?

Entender este fenómeno es algo imprescindible, pero presenciarlo en directo es mucho mejor. Si estás buscando el mejor sitio para no perderte este espectáculo, pero todavía no lo tienes muy claro o tienes dudas, quédate que te mostramos las mejores ciudades para no perderte nada y disfrutar de esta experiencia al máximo.

Espectacular skyline de la ciudad de Zaragoza al atardecer / Istock / alexe macel

Zaragoza cuenta con un clima estival seco y bajísima probabilidad de nubes que te garantizan una observación impecable durante su minuto y medio de totalidad. Por otro lado, Gijón, está situada muy cerca del centro de la franja de visibilidad, regala un minuto y 50 segundos de eclipse total con el Atlántico de fondo. Pero la ganadora, sin ninguna duda, es Valladolid. Sus amplios horizontes despejados la convierten en la ubicación estrella para inmortalizar el fenómeno con una perspectiva impecable.