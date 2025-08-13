La ciudad donde Bolaño se perdió para encontrarse es una joya de la Costa Brava

No hay placas que lo indiquen. Nadie ha convertido su piso en museo. Blanes, a diferencia de París o Lisboa, no ha mercantilizado el rastro del escritor que pasó por allí. Tampoco Bolaño habría querido eso. A Blanes llegó a perderse y en Blanes, paradójicamente, se encontró: entre la angustia de los días lentos, los paseos al supermercado, los cafés con sus pocos amigos —la poeta A.G. Porta, los escritores del "taller maldito" de Gerona—, fue escribiendo la obra que le daría una posteridad que no buscaba. Los detectives salvajes, Amuleto, 2666. Todo eso salió de un cuerpo enfermo encerrado en un piso pequeño, en un pueblo costero donde no pasaba nada.