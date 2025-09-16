El road trip más espectacular del mundo está en Cataluña: 2.000 kilómetros entre tesoros naturales y joyas modernistas

Despertar en la Ciudad Condal es abrir los ojos a una metrópoli donde el arte palpita en cada esquina y el Mediterráneo marca el pulso de la vida. Sus calles guardan rincones vinculados con Picasso, como Els Quatre Gats, escenario de tertulias bohemias y de su primera exposición. El Born, que hoy alberga un museo dedicado al artista malagueño, acoge también tabernas centenarias y talleres artesanos, y es ideal para una ruta gastronómica. Al caer la tarde, el Barrio Gótico invita a un paseo pausado: plazas íntimas, la catedral y Santa María del Mar evocando su pasado gremial, y bares y restaurantes donde saborear la magia nocturna barcelonesa.