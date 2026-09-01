Ni Rioja ni Ribera del Duero, la mejor ciudad para visitar en septiembre está en Andalucía: bodegas centenarias, monasterios medievales y una fiesta de la vendimia única en España
El centro de la ciudad conserva un rico legado patrimonial y una historia bodeguera con siglos de antigüedad.
Con el final del verano comienza una de las temporadas más especiales para quienes disfrutan de un buen vino y una buena mesa. Porque septiembre, en buena parte del hemisferio norte, es sinónimo de vendimia, de cosechas tempranas y de bodegas en acción. Visitas, catas y maridajes que, con permiso de los destinos con Denominación de Origen con más fama de España, viven en Andalucía un momento de lo más dulce. Y no solo porque sea la cuna de una de las uvas más golosas del país. Pero vayamos por partes.
Ponemos rumbo al sur porque allí hemos encontrado un destino que resulta interesante y sorprendente a partes iguales. Una ciudad andaluza con una historia bodeguera que se remonta dos y hasta casi tres siglos atrás en el tiempo. Podríamos estar hablando de Jerez de la Frontera, en Cádiz, cuna de las catedrales del vino y gran centro histórico y económico del Marco de Jerez, uno de los territorios vitivinícolas españoles con mayor proyección internacional.
La cuna de la uva más golosa
Sin embargo, la ciudad a la que nos referimos es otra más modesta en tamaño, pero muy singular en historia. Y no es otra que Montilla, en la vecina provincia de Córdoba. Es la cuna de la DOP Montilla-Moriles, una Denominación de Origen que abarca hasta 17 municipios y que tiene en la uva Pedro Ximénez su gran representante, acaparando casi el 100% del viñedo de la zona. Uva que, por cierto, en Montilla utilizan no solo para hacer vinos dulces, sino también finos, amontillados o generosos.
Septiembre es uno de los mejores meses para descubrir esta ciudad situada a solo 40 kilómetros de Córdoba, en plena campiña sur, rodeada de viñedos y olivares. Los más entendidos en vinos saben que es una de las grandes zonas históricas de vinos generosos de España, además de ser una de las zonas vitivinícolas españolas donde la recogida comienza antes, circunstancia favorecida por el clima cálido de Córdoba.
La Fiesta de la Vendimia, la excusa para descubrirla en septiembre
A comienzos del mes de septiembre, Montilla celebra su particular Fiesta de la Vendimia, con la tradicional pisa de la uva y obtención del primer mosto. La excusa perfecta para ir y descubrir todo lo que esta ciudad esconde y que lo convierte en algo más que especial, si lo comparamos con un destino de enoturismo convencional.
Desde bodegas centenarias a lagares tradicionales tanto dentro como alrededor de la propia localidad; algunos de ellos son auténticos espacios arquitectónicos y lo mejor es que se pueden conocer gracias a las propuestas de la Ruta del Vino Montilla-Moriles (que, por cierto, ostenta el título de ser la primera ruta enoturística certificada de Andalucía por ACEVIN), además de visitar bodegas, catar vinos, comer en lagares y recorrer los viñedos. Una de ellas es Bodegas Alvear, fundada en 1729, una de las bodegas más antiguas de Andalucía.
Un rico patrimonio que trasciende el vino
Lo que poca gente sabe es que Montilla tiene un pasado histórico potentísimo. En el antiguo castillo nació en 1453 Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, uno de los militares fundamentales de la época de los Reyes Católicos. El castillo ya no existe como tal —fue demolido en buena parte en el siglo XVIII—, pero queda el cerro y una sala museística dedicada a su figura.
El casco histórico conserva, además, iglesias, conventos, palacios y casas señoriales, muchos de ellos de los siglos XVI y XVII, cuando Montilla vivió uno de sus grandes periodos de esplendor. Imposible irse de esta ciudad sin visitar el Monasterio de Santa Clara, del siglo XVI o la Parroquia de Santiago, también del XVI.
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