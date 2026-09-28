El río subterráneo navegable más largo de Europa está en España y mide 2.750 metros: un recorrido que se hace en barca y a pie entre yacimientos de hace 17.000 años

La Real Academia de la Lengua define navegar como "desplazarse por el agua en un buque o en otra embarcación". Así que sí, por muy extraño que parezca, también se puede navegar por el subsuelo, siempre y cuando haya agua. Aunque lo que se vea son los ríos y lagos en la superficie, la mayor parte de agua que hay en el planeta se encuentra bajo tierra. Los paisajes del mundo subterráneo es tan sobrecogedor como los terrestres.

Navegar por la superficie es un placer terrenal que todo el mundo disfruta. Lo que no es tan usual es navegar por un río subterráneo. Menos aún por el más largo de Europa, que mide 2.750 metros y está en la provincia de Castellón. El caudal del río de las Coves de Sant Josep, en el municipio de La Vall d'Uxó, esconde uno de los lugares más espectaculares del mundo. Un río que atraviesa una cueva de piedra caliza y que no se sabe dónde empieza ni dónde termina.

Adriana Fernández

Un lugar con mucha historia

La parte visitable del cauce son 800 metros en barca y 250 a pie, en una visita que dura 45 minutos y con una temperatura de 20 grados durante todo el año. Se cree que la cavidad empezó a formarse durante el periodo del Triásico Medio, albergando humanos desde hace 17.000 años. Señal de ello son los yacimientos hallados allí dentro que han sido declarados Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial de la Unesco debido a su gran importancia.

Coves de Sant Josep, Vall d'Uixó / Wikicommons / Simon Burchell

También hay indicios que apuntan a que en el siglo XIX existía una festividad llamada Fiesta de las Flores. Los vecinos se reunían en torno a la Font de Sant Josep, pero pocos se atrevían a entrar a la cueva. No fue hasta 1902 cuando se organizó la primera exploración, que llegó a la Boca del Forn, un canal muy estrecho creado por el paso del agua y que establecía el límite de la zona accesible. A partir de 1930 se empezó a acondicionar para las visitas.

Coves de Sant Josep, Vall d'Uixó / Wikicommons / Simon Burchell

Pero hubo que esperar dos décadas más para que se construyera un sistema de barcas y retención de agua que permitiera abrir las puertas a los ciudadanos de a pie. Con el tiempo, toda esa estructura primigenia se ha ido perfeccionando llegando a instalar incluso luces led que respetan el proceso natural de la roca y aportan una magia todavía mayor. A día de hoy se han explorado más de 3.000 metros de galerías, pero todavía no se conoce por completo.

Las cuevas del silencio

A esto se suma la conservación de la esencia tradicional, pues la barca la maneja un barquero de oficio ancestral. En las Coves de Sant Josep también se organizan algunos eventos como conciertos o representaciones teatralizadas, a las que los profesionales se refieren como "el inframundo". Y es que parece conducirte a un mundo diferente en plena sierra de Espadán, entre galerías, salas y formaciones que constituyen un espectáculo único de la naturaleza.

Coves de Sant Josep, Vall d'Uixó / Wikicommons / Simon Burchell

Algunas de las salas más destacadas son la de los Murciélagos, la de Diana, con unas formaciones muy llamativas, o La Catedral, que es la más alta de todas. Durante el trayecto también aparecen lugares como el Lago Azul, estalactitas y estalagmitas que caen y crecen del suelo y piedras con formas caprichosas que un ser humano nunca imaginaría. El silencio redondea la experiencia. Un silencio que se escucha diferente, con un aura de misterio y magia que solo hay aquí.