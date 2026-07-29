El río subterráneo navegable más largo de Europa está en Castellón: 800 metros bajo tierra remando entre estalactitas y aguas turquesa

En el municipio de La Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, se esconde uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la Comunidad Valenciana, puerta de entrada meridional a la provincia, a apenas 30 km de la capital y a unos 45 km de Valencia. Hablamos del río subterráneo navegable más largo de Europa.

Adriana Fernández

En el interior de las Coves de Sant Josep se esconde el paraje natural homónimo, justo en las estribaciones del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El paisaje exterior contrasta con la humedad subterránea: una alfombra verde de campos de naranjos en las zonas bajas que se transforma en frondosos bosques de pinos, alcornoques y maquia mediterránea a medida que asciende la montaña.

Coves de Sant Josep, Vall d'Uixó / Istock

El refugio de la Humanidad

Con origen datado en la Prehistoria y 17.000 años de antigüedad, expertos aseguran que la cueva estuvo habitada desde el Paleolítico Superior, encontrándose restos en la mismísima boca de acceso, con yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Una serie de descubrimientos consecutivos que se extienden a las incursiones más recientes, siendo el último de ellos una cerámica de la Edad del Bronce intacta, hallada en 2020.

Cuevas y grutas de Sant Josep, la Vall d'Uixó. / Wikicommons / Joanbanjo

Pero la historia va más allá, siguiendo el paso del hombre, y sobre la propia cueva se sitúa el que se ha distinguido y nombrado como Poblado Íbero de San José, ocupado posteriormente por la llegada de los romanos -prueba de ello es una lápida romana descubierta en su interior dedicada a Caio Cneo Craso, hijo del cónsul Marco Licinio Craso-.

Coves de Sant Josep, Vall d'Uixó / Wikicommons / Simon Burchell

La arquitectura de la Cueva

Aunque las sucesivas exploraciones espeleológicas digitales han mapeado más de 3.000 metros de cavidad longitudinal, lo que la convierte en la mayor de Castellón y la segunda de la Comunidad Valenciana.

EL DATO A pesar de la tecnología de escaneo 3D y los trajes de buceo modernos, la ciencia aún no sabe dónde nace el agua de este río ni dónde termina exactamente la cavidad.

Pese a la inmensidad de la cueva, el tramo acondicionado para el turismo consta de 800 metros que se realizan remando en barca -o kayak- y un pequeño tramo de 250 metros a pie por galerías secas que recorren las cuatro salas principales:

Sala de los Murciélagos: Históricamente llamada la Plaza de las Maravillas, es la primera gran sala tras dejar atrás el embarcadero. Su techo está moldeado por la acción del agua y el paso del tiempo.

Históricamente llamada la Plaza de las Maravillas, es la primera gran sala tras dejar atrás el embarcadero. Su techo está moldeado por la acción del agua y el paso del tiempo. Boca del Forn y el Lago Diana: Se ubican en las zonas donde el río se ensancha y la iluminación subacuática tiñe las aguas de un turquesa irreal.

Se ubican en las zonas donde el río se ensancha y la iluminación subacuática tiñe las aguas de un turquesa irreal. La Galería de los Sifones: Hablamos de un tramo técnico que durante décadas supuso una barrera infranqueable para los primeros exploradores. Hoy, es parte de la ruta.

Hablamos de un tramo técnico que durante décadas supuso una barrera infranqueable para los primeros exploradores. Hoy, es parte de la ruta. La Catedral: Cuando llegues no dudarás de que la has encontrado: una impresionante bóveda de más de 10 metros de altura donde las estalactitas y estalagmitas parecen columnas góticas.

Coves de Sant Josep, Vall d'Uixó / Wikicommons / Simon Burchell

Guía práctica: prepara tu escapada

Recuerda que esta visita es de reserva obligatoria, con venta de entradas en su web oficial, de cara a mantener el aforo que permite la preservación del espacio. Esta se puede realizar de manera tradicional, en barca con un guía-barquero o, si te atreves, con un tour de espeleo-kayak, donde el turista rema su propio kayak equipado con traje de neopreno.

En el interior de la cueva la temperatura se mantiene constante a 20 °C todo el año, independientemente de las temporadas, por lo que la sensación térmica es de un microclima perfecto; sin embargo, te recomendamos llevar una chaqueta fina por si la humedad te destempla.

Entrada a las cuevas desde el pueblo. / Wikicommons / Joanbanjo

Además, aprovecha tu paso por la localidad para conocer el patrimonio urbano que ofrece La Vall d'Uixó, con una estructura histórica islámica y cristiana, sus acueductos y el Museo Arqueológico. Asimismo, si vas un viernes, pásate por el mercado local, que destaca como el segundo más importante de la provincia de Castellón.