Entre el río Cifuentes y las Tetas de Viana se encuentra un desconocido pueblo célebre por sus cascadas

Si por algo se caracteriza este pueblo de no más de 1400 habitantes mezcla naturaleza, historia y cultura que permite desconectar y relajarse a cualquiera que lo visite. De todo ello, lo más llamativo podrían ser sus cascadas, escondidas en las propias calles de Trillo, al que han apodado "el pueblo de las cascadas". En él confluyen la desembocadura del río Cifuentes y el río Tajo, produciendo estos inusuales saltos de agua de más de 15 metros en algunos casos.