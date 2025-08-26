5 rincones de Madrid que solo un auténtico madrileño te enseñaría (y ninguno aparece en las guías turísticas)
Hay mucho Madrid más allá del parque del Retiro y del Oso y el Madroño. Estos son los rincones que nos encanta enseñar a los madrileños.
¿Qué define a un auténtico madrileño? Habrá quien diga que solo los gatos –aquellos con los cuatro abuelos nacidos en Madrid– entran en este calificativo. Otros defenderán el título para cualquier nacido en Madrid. Pero la realidad es bien distinta: los que hemos crecido en la ciudad sabemos que cualquiera que llegue, ame y se quede es un auténtico madrileño. La población de la ciudad es un puzzle de pequeñas piezas que hemos ido importando de otras provincias. Es una "sociedad cocido": hecha a base de ingredientes dispares. Y siempre se da por bienvenido alguno más que pesquemos por la nevera.
Los que se enamoran de la Villa rápidamente se animan a descubrir todos sus rincones. Y muchos de ellos se convierten rápidamente en mejores guías urbanos que muchos que han nacido en La Paz. Este verdadero madrileño, amante de la ciudad nacido o no en ella, te llevará a los lugares más insospechados, aquellos que no aparecen en ninguna guía, donde no llegan las cámaras de los turistas, solo la experiencia de los locales. Y aquí os desvelamos algunos.
El Cine Doré, el más bonito (y barato) de España
Casi oculto en la calle de Santa Isabel, cerca del metro de Antón Martín, se alza orgulloso el edificio de la FIlmoteca Española. Su fachada art nouveau de color salmón es inconfundible. Pero no es la belleza de su exterior lo que hace que merezca la pena visitarla. Esto no deja de ser un cine y como tal lo vamos a disfrutar. La cartelera ofrece desde ciclos de clásicos hasta coloquios y estrenos; con un puñado de pases que van cambiando diariamente. Dos consejos: el primero, mira el calendario en su página web para elegir el día con antelación; el segundo: elige la película que se vea en la Sala 1, un espectáculo de teatro perfectamente conservado desde su construcción en el año 1913. Puedes comprar entrada en la misma taquilla del cine por 3€.
Parque de las Siete Tetas, la mejor vista de Madrid
Su nombre oficial es el Cerro del Tío Pío, pero todo el mundo en la ciudad lo conoce por su sobrenombre más sonoro. Ubicado en el barrio de Vallecas, justo en frente del parque Faunia, Desde sus suaves laderas, en absoluto masificadas, es posible disfrutar de una de las mejores puestas de sol de la ciudad, ya que enfrenta el famoso cielo de Madrid con una vista ininterrumpida de todo su skyline.
Los chinos de Usera, gastronomía real
La oferta gastronómica madrileña –callos, croquetas, bravas, etcétera– es fantástica, pero es que esa ya se la sabe todo el mundo. Lo que no todos conocen es que en el barrio de Usera, allí donde se concentra buena parte de la población china de la capital y los carteles están en el idioma del país asiático, están los mejores restaurantes chinos de España. Y, si bien todos tenemos nuestro chino de barrio favorito, no perdemos de vista que, para conocer su verdadera gastronomía, hay que ir a Usera. Algunos de los más famosos son Hong Kong 70 y Lau Tou.
Metro Chamberí, la estación fantasma
Uno de mis recuerdos más antiguos es ir en la Línea 1 de Metro con mi padre y dejarme fascinar por la estación de metro abandonada que se puede ver, a toda velocidad, al atravesar el tramo que hay entre las estaciones de Bilbao e Iglesia. Además de pegar los ojos al cristal del vagón para entreverla al hacer este recorrido, es posible visitar la antigua estación de Chamberí, clausurada en el año 1966 y hoy conocida como Andén 0, ya que se ha convertido en un museo dedicado a este medio de transporte.
La Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando
La oferta cultural en Madrid es inagotable. Los museos más conocidos son el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, pero hay vida incluso más allá de sus colecciones, consideradas de las mejores del mundo. La ciudad está repleta de pequeñas galerías y fundaciones que ofrecen exposiciones fantásticas, además de museos temáticos –se me viene a la cabeza del del Traje, el Naval y el de América– con repertorios increíbles. Pero hoy nos referimos a una de las paradas más desconocidas: la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus muchas joyas, podemos encontrar obras de Pereda, de Madrazo, de Zurbarán, de Goya, de van Dyck... vamos, un imprescindible. Además, la entrada es gratuita durante la hora de comer, de martes a viernes no festivos de 13:30 a 15:00h; y tres días completos al año: el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), el 12 de octubre (Fiesta Nacional) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución).
