5 rincones de Madrid que solo un auténtico madrileño te enseñaría (y ninguno aparece en las guías turísticas)

La oferta cultural en Madrid es inagotable. Los museos más conocidos son el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, pero hay vida incluso más allá de sus colecciones, consideradas de las mejores del mundo. La ciudad está repleta de pequeñas galerías y fundaciones que ofrecen exposiciones fantásticas, además de museos temáticos –se me viene a la cabeza del del Traje, el Naval y el de América– con repertorios increíbles. Pero hoy nos referimos a una de las paradas más desconocidas: la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus muchas joyas, podemos encontrar obras de Pereda, de Madrazo, de Zurbarán, de Goya, de van Dyck... vamos, un imprescindible. Además, la entrada es gratuita durante la hora de comer, de martes a viernes no festivos de 13:30 a 15:00h; y tres días completos al año: el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), el 12 de octubre (Fiesta Nacional) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución).