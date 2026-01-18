Este es uno de los rincones más fotogénicos de Andalucía, entre playas paradisíacas y calles blancas llenas de flores

Andalucía deslumbra en cada uno de sus rincones, desde el interior hasta la costa, con un legado que combina historia, naturaleza, tradición y una gastronomía reconocida dentro y fuera de sus fronteras. Entre ese mosaico de paisajes únicos, hay un pequeño enclave almeriense que ha cautivado a quienes lo visitan por su estética impecable: playas de aguas cristalinas y un casco urbano de fachadas blancas adornadas con flores que lo han convertido en uno de los pueblos más fotogénicos de la comunidad.