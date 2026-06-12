El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
La cantante gaditana reside en esta localidad costera que destaca por sus bodegas, su gastronomía y sus hermosos litorales.
Sarai Bausán García
La cantante Niña Pastori, una de las figuras más relevantes del panorama musical y flamenco de todo el país, ha encontrado su refugio, calma y hogar en un pueblo costero de Cádiz repleto de castillos, bodegas centenarias, buena gastronomía y playas paradisíacas perfectas para desconectar de los focos y escenarios: El Puerto de Santa María.
Es en esta localidad gaditana que supera los 90.000 habitantes donde la cantante reside en un chalet de varias plantas de estilo moderno con toque industrial junto a su marido, Julio Jiménez, y sus dos hijas.
Una ciudad con 16 kilómetros de playas paradisíacas y castillos milenarios
Un municipio con 16 kilómetros de playas paradisíacas en el que también se pueden encontrar un castillo del siglo XIII, bodegas centenarias, mariscos, pescaíto frito y un extenso y rico patrimonio monumental que ha hecho que sea conocida como la Ciudad de los Cien Palacios.
Este enclave situado en la desembocadura del Guadalete, en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, tiene sus primeros vestigios arqueológicos durante el Paleolítico Inferior, tal y como atestiguan los restos hallados en el yacimiento de 'El Aculadero'.
Sin embargo, la primera concentración urbana conocida en la zona se sitúa en torno a finales del siglo IX antes de Cristo, en el enclave arqueológico fenicio del Castillo de Doña Blanca.
Cristóbal Colón y Rafael Alberti, claves en la historia de El Puerto de Santa María
Además, este entorno contó con un amplio esplendor comercial ligado al Descubrimiento de América y los Cargadores a Indias, que hizo que incluso el propio Cristóbal Colón fuera huésped de los señores de El Puerto de Santa María y recibiera la ayuda económica de estos para realizar el viaje que le llevaría al descubrimiento del Nuevo Mundo.
Asimismo, esta localidad también es conocida universalmente por ser la cuna de Rafael Alberti, una de las figuras clave de la Generación del 27 que hizo posible que en la Literatura Española se hablara de un nuevo Siglo de Oro.
El Castillo de San Marcos y el legado histórico de El Puerto
Una importancia histórica que también se puede encontrar en sus monumentos más icónicos, entre los que destaca el Castillo de San Marcos, una iglesia-fortaleza del siglo XIII que fue construida a petición de Alfonso X El Sabio sobre los restos de una antigua mezquita árabe.
Los visitantes también pueden encontrar en esta ciudad ejemplos perfectos de la arquitectura barroca y neoclásica a través de las casas palaciegas que se encuentran en El Puerto de Santa María, entre las que destacan el Palacio de Araníbar o la Casa de los Leones.
Entre sus tesoros patrimoniales destaca también la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, un templo gótico del siglo XV que se puede encontrar en la mítica Plaza de España del municipio.
Las playas de El Puerto de Santa María que han enamorado a Niña Pastori
Pero si algo destaca en El Puerto de Santa María son sus paradisíacas playas, que conforman 16 kilómetros de costa compuestos por litorales de arena fina y dorada y aguas cristalinas.
Una costa que se convierte en el destino favorito del verano no solo de los gaditanos, sino de los visitantes de todo el país en busca de las principales playas de la localidad tanto para el baño y el descanso como para realizar deportes acuáticos.
Entre las opciones más reconocidas destacan la playa de Valdelagrana, la de Levante, junto al Parque Natural de Los Toruños, La Puntilla, La Calita, La Muralla, Santa Catalina y Fuentebravía.
Las mejores bodegas de El Puerto de Santa María
Y cualquier visita a El Puerto de Santa María tiene que pasar también por acudir a alguna de sus famosas bodegas centenarias, entre las que destacan Caballero, Gutiérrez-Colosía o las míticas Bodegas Osborne, en las que se maduran los famosos caldos de la denominación de origen del Jerez-Xérès-Sherry.
Para completar la visita, es necesario acudir a los bares y restaurantes de la localidad para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, con los pescados y mariscos como sus principales referentes.
La gastronomía de El Puerto que conquista a Niña Pastori
Y entre todas las opciones, Niña Pastori lo tiene claro, hay un restaurante que es su favorito entre todos los demás: "Cuando quiero comer bien voy a 'El Faro de El Puerto', en el Puerto de Santa María. Suelo pedir unas tostas que llaman 'De matrimonio' porque llevan anchoa y boquerón que están espectaculares. El pescaíto frito aquí está buenísimo".
Así lo explicó en una entrevista con la Guía Repsol, en la que señaló otro de sus restaurantes predilectos, 'Aponiente' de Ángel León, conocido como el chef del mar: "Es una experiencia única que creo que la gente debe vivir, porque es mucho más que ir a comer".
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