El rincón donde mejor se come de Castilla y León: un pueblo rodeado de bodegas subterráneas, queserías artesanas y un patrimonio fascinante

En la misma ciudad de Toro hay otro museo de gran interés: el Museo del Queso Chillón. Testimonio vivo de la evolución de una industria que lleva más de un siglo en activo, el museo rinde homenaje a la historia y la elaboración del queso por parte de la familia Chillón. Habiendo conseguido un prestigio nacional e internacional, la fábrica cuenta entre sus productos con variedades como el queso con vino tinto de Toro, el añejo, o el queso envuelto en manteca de cerdo ibérico.