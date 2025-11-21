El rincón donde mejor se come de Castilla y León: un pueblo rodeado de bodegas subterráneas, queserías artesanas y un patrimonio fascinante
Una ruta que nació con el objetivo de ofrecer una experiencia que “deje huella”.
Eje cultural fundamental de Castilla y León, el río Duero recorre espacios medioambientales únicos -como el Espacio Natural de las Riberas de Castronuño-, y se encarga de regar los viñedos de las comarcas vitivinícolas más célebres de la región.
Su trazado permite disfrutar de una oferta turística de naturaleza, arte y gastronomía, la manera perfecta para descubrir los municipios que se erigen a lo largo de su lecho. Aquí destacan los municipios pertenecientes a la provincia de Zamora.
Dentro de la provincia se extiende la comarca de Toro, con su propia Denominación de Origen (que abarca un total de diecisiete términos municipales), y la cual se puede recorrer a través de la Ruta del Vino de Toro.
Experiencias que dejan huella
Nacida con el objetivo de ofrecer experiencias que “dejen huella”, la Ruta del Vino de Toro es la opción ideal para pasar hacer una escapada de turismo interior. A lo largo de su itinerario, la ruta atraviesa zonas llenas de historia, patrimonio, cultura y gastronomía, las cuales tienen también una importantísima tradición vinícola de la más alta calidad.
Con más de 400 kilómetros de recorrido, la ruta tiene parada en un total de 28 increíbles poblaciones, donde se pueden visitar hasta 26 bodegas únicas, entre las que se encuentran la Bodega Cyan, la Finca Volvoreta, o la Bodega Liberalia.
Hay también alrededor de 50 puntos de interés turístico por descubrir, tanto en la misma ciudad de Toro -con su famosa Colegiata de Santa María la Mayor y su imponente Torre del Reloj-, como en los municipios de su alrededor, donde destacan las localidades de Morales de Toro (donde visitar el museo del vino), Sanzoles, o Venialbo, cuya parroquia alberga un retablo mayor de Lorenzo de Ávila.
Si aprovechas para ir durante estas fechas, ¡no puedes perderte la Fiesta de San Andrés! Estos días, los pueblos de la comarca hacen una fiesta en honor al patrón de los viticultores, en la cual se realizan actividades relacionadas con la cultura del vino.
Son algunos los museos que también hay en la comarca y que nos cuentan su historia. En Morales de Toro, el Museo del Vino Pagos del Rey ofrece una experiencia completa que, a través de piezas, reproducciones y audiovisuales, sumerge al visitante en el mundo del vino en Toro.
En la misma ciudad de Toro hay otro museo de gran interés: el Museo del Queso Chillón. Testimonio vivo de la evolución de una industria que lleva más de un siglo en activo, el museo rinde homenaje a la historia y la elaboración del queso por parte de la familia Chillón. Habiendo conseguido un prestigio nacional e internacional, la fábrica cuenta entre sus productos con variedades como el queso con vino tinto de Toro, el añejo, o el queso envuelto en manteca de cerdo ibérico.
Una gastronomía excepcional
La gastronomía toresana, con platos que respetan la tradición elaborados con productos locales, es quizás una muestra perfecta de la gastronomía castellana y leonesa. Uno de estos platos más típicos es la sopa de ajo que, aunque parece un plato antiguo y sencillo, es el plato estrella de la ciudad.
Otro producto esencial de la zona son los quesos, con Denominación de Origen y muy populares en la cocina española. Su elaboración se hace unicamente con leche de ganaderías de la máxima calidad, y sigue manteniendo los métodos de elaboración y maduración de hace siglos.
Algunos de los restaurantes en los que poder degustar esta gastronomía tan especial son el Restaurante Doña Negra, que combina tradición e innovación y donde destacan los arroces, y el Restaurante Castilla, con una fusión entre las cocinas castellana y oriental; ambos de ellos en la ciudad de Toro.
En la carretera de Toro a Peleagonzalo, junto a la Bodega Valbusenda, se encuentra el Restaurante Nube, con una cocina vanguardista y sencilla, donde el producto es el verdadero protagonista, y con una amplia bodega de vinos perfectos para maridar sus creaciones.
