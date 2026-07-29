Este rincón marinero es considerado la auténtica joya natural del País Vasco: es Reserva de la Biosfera de la Unesco y tiene el yacimiento arqueológico más importante de Bizkaia

Urdaibai es sin duda, el corazón verde del País Vasco, este paraíso natural se encuentra solo a 40 kilómetros de la ciudad de Bilbao, considerado por muchos turistas como uno de los paisajes más hermosos y con mayor riqueza ecológica de Vizcaya. Fue declarado por la Unesco, Reserva de la Biosfera en 1984 y destaca por su impresionante diversidad de ecosistemas, playas salvajes que harán que disfrutes de la auténtica naturaleza salvaje, acantilados imposibles y sus famosos pueblecitos costeros con un auténtico espíritu marinero que enamoran a todo viajero.

Adriana Fernández

El alma de Urdaibai es la desembocadura del río Oka, una curiosidad de este, es que, su estuario cambia drásticamente con el ritmo de las mareas, ofreciéndonos uno de los mejores paisajes de todo el territorio. Sus famosas Marismas forman el humedal más importante del País Vasco y forman un refugio clave para las aves migratorias que cruzan Europa en busca de un hogar. Si eres un amante de las aves, sin duda, este sitio es perfecto para ti, aquí podrás verlas en el Urdaibai Bird Center, un museo en plena naturaleza, para todos los públicos y donde puedes adquirir todo tipo de conocimiento sobres estas aves y sus migraciones.

Urdaibai / Istock / jonjutabe

Los lugares más emblemáticos de esta villa marinera

En los últimos años, la reserva de Urdaibai, se ha convertido en una de las zonas más conocidas del territorio a nivel internacional, ya sea por su increíble entorno natural o su cercanía a lugares espectaculares como es el ejemplo de Bermeo, Mundaka y Gernika-Lumo. Bermeo es una de las villas más importantes de la comarca, te sorprenderá como los habitantes de este pueblo siguen viviendo de manera primitiva como sus antepasados, su puerto es una auténtica maravilla y una parada obligatoria si deseas saber un poco más sobre su historia marinera.

Puerto de Bermeo / Istock / MEDITERRANEAN

A tan solo unos 4 kilómetros de Bermeo encontrarás otra de las paradas obligatorias en tu visita a Urdaibai, el pueblo costero de Mundaka. Si eres un auténtico fanático de las actividades acuáticas, aquí el surf es el deporte que destaca. Una actividad para los más valientes donde surfearas las mejores olas del mundo.

Barcos en el puerto del pueblo pesquero de Mundaka, / Istock / EKATERINA POKROVSKY

Uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Vizcaya que no puedes dejar pasar, son sus Cuevas de Santimamiñe, uno de esos lugares que te harán volver atrás en el tiempo donde serás testigo de los asentamientos humanos y todos sus restos mejor conservados desde hace más de 14.000 años. La visita incluye una magnífica proyección 3D de las cuevas con la cual tendrás la sensación de estar dentro de ellas.

Alrededores de las Cuevas de Santimamiñe / wikimedia Commons/Makoki20, CC0, via Wikimedia Commons

Los mejores platos del norte en tu mesa

La gastronomía de Urdaibai mezcla la tradición del mar cantábrico y la tierra vasca destacando productos clave para ella como su pescado fresco del puerto, el pescado fresco de puerto, el txakoli y las alubias de Gernika, toda una auténtica fantasia. Su pescado fresco es uno de los más ricos y degustados de la zona como el bonito del norte, la merluza, el besugo o sus famosas anchoas.

Las Alubias de Gernika es el plato de cuchara más emblemático del interior de Urdaibai, una variedad de alubia roja cultivada en los huertos de la comarca que aporta un auténtico sabor. Si eres amante del buen vino, el txakoli, es un vino blanco muy característico, joven, fresco y levemente afrutado elaborados con uvas de la zona, que te enamorarán, son perfectos para acompañar con sus pescados, mariscos y famosos pintxos.