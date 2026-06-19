Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivos San JuanPueblo 'Mediterráneo'Refugio Mercedes MiláDestino cómodoParadores mayores 70Miguel Ángel SilvestrePueblo DisneyCripta antiguaPaseo marítimo pintxos
instagram

El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas

Este plan para toda la familia combina senderos sencillos, agua, vegetación y uno de los parajes más bonitos del interior de la provincia.

Entre la Font Roja y la Sierra de Mariola, esta ruta supone un paseo único alejado del calor.

Entre la Font Roja y la Sierra de Mariola, esta ruta supone un paseo único alejado del calor. / Istock

Patricia Páramo

RRSS WhatsApp

Ahora que los días son más largos y las temperaturas muy agradables, apetece más que nunca salir de casa, calzarse unas zapatillas cómodas y buscar planes al aire libre. La provincia de Alicante tiene rincones perfectos para desconectar sin necesidad de hacer grandes desplazamientos, especialmente cuando lo que se busca es naturaleza, sombra, agua y un paseo tranquilo lejos del ruido diario.

Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

Adriana Fernández

Y para los más valientes, esos que no temen al agua fría ni siquiera cuando todavía no aprieta el calor, pocas cosas resultan tan tentadoras como terminar una ruta con un chapuzón en una poza natural. No hace falta esperar al verano para disfrutar de estos pequeños oasis: basta con elegir bien el destino, respetar el entorno y dejarse llevar por el ritmo lento de un camino junto al río.

Racó de Sant Bonaventura

Racó de Sant Bonaventura / Istock / 5

Racó de Sant Bonaventura

Uno de esos lugares es el Racó de Sant Bonaventura, un paraje situado en Alcoy, entre la Font Roja y la Sierra de Mariola. Este rincón natural sigue el curso del río Polop y reúne varios de los ingredientes que convierten una excursión sencilla en un plan redondo: pozas de agua clara, pequeños saltos, vegetación de ribera, zonas de sombra y un paisaje que invita a detenerse a cada paso. La ruta familiar desde la Vía Verde de Alcoy hasta el Racó de Sant Bonaventura parte del barrio de Batoi y está señalizada para caminar o ir en bicicleta.

El recorrido puede adaptarse según las ganas y el grupo. Una opción habitual es realizar una ruta de unos 6 kilómetros de ida y vuelta hasta el Racó, mientras que quienes quieran alargar el paseo pueden completar una circular de unos 8 o 9 kilómetros enlazando con otros tramos cercanos. La dificultad es baja, por lo que resulta adecuada para familias, aunque siempre conviene llevar calzado cómodo, agua y extremar la precaución en las zonas húmedas o próximas al cauce del río sobre todo si vas con niños pequeños.

Caminar junto al río

El agua es la gran protagonista del camino. El río Polop acompaña buena parte del itinerario con su sonido, formando rincones frescos, pequeñas cascadas y balsas naturales que cambian de aspecto según la época del año y las lluvias. En los periodos en los que el caudal acompaña, el paraje gana todavía más encanto. A su alrededor crecen chopos, pinos y vegetación de ribera, creando una sensación de refugio natural sorprendente.

Durante la excursión también aparecen elementos que recuerdan la historia del lugar. Antiguos molinos harineros aprovecharon en otro tiempo la fuerza del agua para mover su maquinaria, mientras que la Vía Verde y el Pont de les Set Llunes añaden otro atractivo al paseo. Este puente, uno de los puntos más llamativos del entorno, salva el barranco del río Polop y suele formar parte del regreso en las rutas circulares.

Puente de las Siete Lunas

Puente de las Siete Lunas / Wikicommons / By mandoft - Flickr: Pont de les Set Llunes, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18030780

Un ruta para recorrer sin prisa

El Racó de Sant Bonaventura es, sobre todo, un lugar para bajar el ritmo. Aquí no se viene con prisa, sino a caminar despacio, escuchar el agua, hacer fotos, sentarse a descansar y, si el cuerpo lo permite, acercarse a alguna poza para refrescarse. El área recreativa del paraje, con mesas de picnic, permite hacer una parada cómoda antes de emprender el regreso. Eso sí, como en cualquier espacio natural, es fundamental no dejar residuos, no salirse de los caminos marcados y respetar el cauce y la vegetación.

Noticias relacionadas y más

La ruta se puede disfrutar en distintas épocas del año, aunque primavera y otoño suelen ser momentos especialmente agradables por la temperatura y el color del paisaje. En verano, la sombra y el agua se agradecen todavía más, pero también conviene evitar las horas centrales del día. Tras episodios de lluvias fuertes, algunos saltos pueden mostrarse más espectaculares, aunque el terreno también puede estar resbaladizo o con tramos anegados, por lo que es recomendable consultar el estado del recorrido antes de salir.

TEMAS

  1. El pueblo que inspiró a Joan Manuel Serrat su canción 'Mediterráneo': 'Era un lugar precioso, tenía amigos y me lo pasaba muy bien. Las canciones de Mediterráneo se gestaron allí
  2. Las raíces de Unai Simón (29 años) están en un pueblo de apenas un centenar de habitantes de Zamora: 'Las vacaciones siempre las ha pasado aquí
  3. El refugio de Mercedes Milá (75 años) es una isla Reserva de la Biosfera a la que que vuelve desde hace 40 años: 'Es mi paraíso, mi lugar, el que más amo. El olor aquí es diferente
  4. El destino de playa más cómodo de España para mayores de 65: un paseo marítimo llano de varios kilómetros, clima suave todo el año y la mayor red de sillas anfibias del país
  5. Ni Portugal, ni Grecia: la ciudad azul más bonita del mundo es Patrimonio de la Humanidad, está en una Reserva de la Biosfera y está llena de gatos
  6. El refugio de Boris Izaguirre (60 años) es un pueblo con la playa más larga de Galicia: 'Un lugar maravilloso' que tiene el hórreo más grande de España, declarado Monumento Nacional
  7. La ciudad-refugio de María del Monte (64 años) es la misma que la vio nacer y a la que ha dedicado 20 discos de platino: 'Me hace mejor persona cada día
  8. El refugio de Anne Igartiburu (57 años) es una villa vizcaína con 50 palacios blasonados: 'Paseo matutino por mis montes, mi pueblo, mi tierra a la que me siento tan unida

El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas

El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas

La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: "De pequeño me dormía en los sacos de harina"

La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: "De pequeño me dormía en los sacos de harina"

El refugio de Anne Igartiburu (57 años) es una villa vizcaína: "Paseo matutino por mi tierra a la que me siento tan unida"

El refugio de Anne Igartiburu (57 años) es una villa vizcaína: "Paseo matutino por mi tierra a la que me siento tan unida"

El puente andaluz de 98 metros que tardó 42 años en construirse

El puente andaluz de 98 metros que tardó 42 años en construirse

El paseo marítimo perfecto para comer los mejores pintxos de España

El paseo marítimo perfecto para comer los mejores pintxos de España

El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer pescado del día: es Conjunto Histórico medieval

El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer pescado del día: es Conjunto Histórico medieval

Lanuza, el pueblo de Huesca que recuerda mucho a reino de Arendelle

Lanuza, el pueblo de Huesca que recuerda mucho a reino de Arendelle

La cripta más antigua de España está bajo una catedral conocida como "la Bella Desconocida"

La cripta más antigua de España está bajo una catedral conocida como "la Bella Desconocida"