Este rincón del interior de Alicante es perfecto para verano: esconde una cascada espectacular, tiene 700 habitantes y siglos de historia

Benilloba demuestra que no hace falta irse muy lejos para encontrar lugares con alma. Su cascada es la excusa perfecta para acercarse, pero lo que hace que uno quiera volver son sus calles tranquilas, el trato cercano de sus vecinos y el paisaje que lo envuelve. Un rincón que, sin hacer ruido, se gana un hueco en la memoria de quienes lo visitan. Así que, ya sabes, Alicante tiene mucho más que ofrecer; no todo son sus clásicos destinos.