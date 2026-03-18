Ni en Kenia ni en Tanzania: el rincón a dos horas de Sevilla donde puedes ver de cerca auténticos bisontes salvajes

De ese modo, El Encinarejo ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de la naturaleza más salvaje de toda Andalucía a través de sus safaris, que permiten ver a bisontes europeos, una especie que llegó a la finca en 2020, lo que hizo que este recinto sea la primera propiedad privada de Andalucía que introduce estos animales como una especie silvestre de semilibertad.