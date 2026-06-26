El rincón de Guadalajara donde el Tajo se convierte en una piscina natural cristalina: es perfecto para huir del calor y esconde el tobogán natural más impresionante de La Mancha

En el interior de la Península, escondido entre cañones fluviales y bosques que parecen ajenos al movimiento de las capitales, existe un lugar donde la naturaleza se convierte en un auténtico refugio contra las altas temperaturas. Mucha gente llega a buscando un lugar donde refrescarse en verano, pero la realidad es que, lo que encuentran, sin embargo, es algo mucho más difícil de definir, uno de los rincones más sorprendentes de España.

Ubicado en la provincia de Guadalajara, este paraje se encuentra en el punto donde confluyen los ríos Tajo y Gallo. Se trata del Puente de San Pedro, uno de los enclaves más singulares del Parque Natural del Alto Tajo y uno de los destinos más atractivos en esta temporada veraniega. Las aguas transparentes, las formaciones rocosas moldeadas durante siglos y la vegetación que rodea las orillas se ha convertido en un destino con identidad propia por el que merece la pena coger el coche, al menos, una vez durante este verano.

Adriana Fernández

La conservación del espacio ha sido una prioridad en los últimos años. Durante los meses centrales del verano se regula el acceso mediante reserva de aparcamiento, una medida que ha permitido reducir la presión turística y mantener el equilibrio ecológico del paraje. Gracias a ello, el visitante sigue encontrando un entorno limpio, cuidado y alejado de la sensación de saturación que afecta a otros destinos naturales.

El Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara) / Istock / Jesus

Las pozas naturales más infravalóradas del interior

El principal atractivo del lugar son sus pozas naturales. Durante los meses más cálidos, numerosos visitantes llegan hasta aquí para bañarse en unas aguas limpias y refrescantes. Uno de los detalles que más llaman la atención es la diversidad de colores que adquiere el agua dependiendo de la época del año y de las lluvias. Cuando el caudal aumenta, los sedimentos transportados por ambos ríos generan contrastes cromáticos que convierten el paisaje en una auténtica postal.

A ello se suma una pequeña formación rocosa que actúa como un improvisado tobogán natural y que se ha convertido en uno de los elementos más fotografiados del enclave. Esto añade un punto de diversión a una experiencia que promete ser inolvidable. Además, su carácterírstica más especial es que no hay grandes infraestructuras ni actividades masificadas... Lo que atrae a los viajeros es disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

Más allá del baño y la diversión

La visita puede completarse explorando algunos lugares cercanos como los miradores sobre el valle del Tajo, antiguos caminos tradicionales o pequeñas localidades serranas donde todavía se conserva la esencia rural de la comarca. Entre ellas destaca Zaorejas, una tranquila población que sirve como excelente punto de partida para conocer uno de los paisajes fluviales más sorprendentes del centro de España. También el Salto de Poveda es uno de los sitios más emblemáticos de la zona.

Fuente: