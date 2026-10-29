El rincón gallego donde se rinde culto al cerdo y se sirve uno de los cocidos más contundentes de España: perfecto para recorrer a pie, rodeado de robles centenarios y con un cerdo de bronce en plena calle

En los restaurantes de este pueblo de la Galicia interior, el cocido llega a la mesa por turnos. Primero el caldo con fideo fino. Después los garbanzos con patata, los chorizos de carne y de cebolla, y los grelos, que se sirven poco a poco para que no se enfríen. Al final, la carne: la cacheira, que es la cabeza del cerdo, el lacón, la oreja, la costilla y la androlla, un embutido que se hace con las partes del animal que en otros sitios se desechan. En algunas casas, la cacheira se trincha delante de los comensales. Cada invierno, una veintena larga de restaurantes lo sirven durante un mes a precio cerrado. El pueblo está indudablemente en Galicia, en la provincia de Pontevedra, y su nombre es Lalín.

Sara Fernández García

Un cerdo de bronce en la calle Colón

Lalín es el municipio más extenso de la provincia de Pontevedra, con unos 20.000 habitantes, y su centro se recorre a pie en una mañana. El mejor punto de partida está en la calle Colón, donde el 18 de febrero de 2001 se inauguró una estatua de bronce de un cerdo a tamaño real, obra del escultor Manolo Rial. La levantaron en honor de la Feira do Cocido y del animal que la hace posible, y hoy es una de las imágenes más fotografiadas del pueblo.

Cocido de Lalín. / Festa do Cocido de Lalín.

La feria nació en 1969. En 2026 celebró su edición número 58: el Mes do Cocido fue del 15 de enero al 14 de febrero, con 26 restaurantes oficiales, y la fiesta grande se celebró el domingo 8 de febrero, con pregón, la Encomenda do Cocido, un rali y una carrera popular. En 2020, el Gobierno la reconoció como la primera fiesta gastronómica de España de Interés Turístico Internacional. La fiesta grande se celebra un domingo antes del Entroido, el carnaval gallego, y la organización todavía no ha anunciado las fechas de 2027.

El cura que miraba las estrellas

A pocos pasos, en la rúa Ramón Aller, está la casa donde vivió el hombre que da nombre a la calle. Ramón María Aller Ulloa nació en Lalín en 1878, fue sacerdote, matemático y astrónomo, y montó aquí el primer observatorio astronómico de Galicia. Desde 1989, su casa es el museo municipal, con entrada gratuita, y conserva su despacho, sus muebles, sus instrumentos y su biblioteca. En 2011 se recuperó el observatorio, con un telescopio nuevo y una cúpula que reutiliza la madera original. El museo dedica también espacio al pintor Laxeiro y al aviador Joaquín Loriga. A Aller lo recuerda además una estatua, inaugurada el 4 de septiembre de 1960, sobre un gran pedestal con una fuente.

Lalín, Galicia. / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

El avión que se convirtió en monumento

Loriga tiene su propio monumento, y su historia es una de las más curiosas del pueblo. En 1926 formó parte de la escuadrilla Elcano, que voló de Madrid a Filipinas, y sus vecinos decidieron regalarle un avión. Antes de que pudieran comprarlo, Loriga murió en un accidente aéreo en Madrid, y con el dinero que habían reunido encargaron un monumento al escultor Francisco Asorey, que se inauguró en 1933.

El paseo por el centro termina en el Castro Tecnolóxico, un edificio circular de los arquitectos Luis Mansilla y Emilio Tuñón que se abrió en 2013 y cuya forma imita la de los castros de la Edad del Hierro, y no por casualidad: Lalín tiene la mayor concentración de castros prerromanos de Galicia.

Pazos, castros y robles

Fuera del casco urbano, a pocos kilómetros, aparece el Lalín rural. El Pazo de Liñares, del siglo XVII, fue la casa de la familia Taboada hasta el siglo XX, y en él se alojó la escritora Emilia Pardo Bazán. Está declarado Bien de Interés Cultural y alberga el Museo Galego da Marioneta. Para ver los castros, el sendero PR-G 210 recorre 15,7 kilómetros desde Codesedo hasta el castro de Doade, y en Doade el museo etnográfico Casa do Patrón reúne más de 4.000 piezas de la vida campesina.

Lago en Lalín. / Istock

En la aldea de Barcia se conserva una carballeira de robles centenarios, plantados a unos diez metros de distancia unos de otros. Junto al río Asneiro, en Soutolongo, crece el carballo de Soutolongo, de unos 26 metros de altura y entre 150 y 200 años, uno de los árboles más antiguos de las Rías Baixas. Y alrededor de la capilla de San Caetano, otro robledal acoge cada primer domingo de agosto la fiesta de la aldea.

Dónde comer el cocido

Casa Currás, en el centro, lleva más de 80 años sirviendo cocina gallega y es famosa por la generosidad de sus raciones. En La Molinera, abierta en 1985, el chef Diego López "Moli" mantiene casi intacta la receta de la casa, aunque ha reducido la manteca y desgrasa los caldos. Cabanas, en la calle Pintor Laxeiro, aparece en la Guía Michelin de 2026, tiene una carta de vinos de más de 1.500 referencias y ha llevado su cocido hasta Madrid, Andorra y la embajada española ante la Santa Sede. En temporada de cocido conviene reservar en los tres.

Donde comer el mejor cocido de Galicia. / Istock

En abril de 2026, Alberto González, de Casa Currás, y otros dos cocineros del pueblo sirvieron el cocido de Lalín a más de 450 comensales en la Casa de Galicia de Nueva York.