El rincón de España que enamora a los americanos tiene una basílica entre las nubes, un santuario excavado en la roca y cascadas: "Es un lugar dramático"

El otro gran monumento que encontramos en Covadonga es la basílica. Su construcción se llevó a cabo entre 1877 y 1901, gracias al impulso del Arzobispo de Oviedo Benito Sanz y Forés. El edificio, de estilo neorrománico y hecho en piedra rosácea marmórea de las montañas del entorno, está compuesto por una nave central y tres ábsides escalonados, así como dos altas torres en la fachada occidental, donde se encuentra un pórtico de triple arco.