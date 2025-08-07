El rincón de Castilla y León que nadie conoce: tiene una piscina natural y una ruta de senderismo única en el mundo

La magia y el encanto de los pueblos españoles crece aún más cuando llega el verano. Es la época en la que se busca estar tranquilo y a gusto en el destino que se haya elegido para pasar las vacaciones y, si es posible, también algo fresquito. Hay algunos rincones del país que son perfectos para esos días de desconexión, alejados del bullicio de la playa, del calor sofocante y del agobio de la ciudad.