En un rincón de Cantabria crecen secuoyas gigantes de California: un bosque plantado hace ochenta años donde te sientes diminuto entre troncos de treinta metros

La imagen es impresionante: una hilera ascendente de troncos de entre 36 y 40 metros de alto con una media de edad de unos 86 años, y un total de ejemplares que roza las 850 secuoyas. Al frente castaño en los troncos, de hasta dos metros de perímetro, y en lo alto un techo verde que cubre de sombra la imagen de las grandes extensiones naturales de Estados Unidos. Pero es Cantabria.

Adriana Fernández

En el corazón del Monte de Las Navas, en el municipio de Cabezón de la Sal cercano al núcleo de Cabrojo, comarca de Saja-Nansa, se extiende un ecosistema de llanuras verdes, colinas y valles atlánticos que, lejos de robles y hayas se eleva, rompiendo con la imagen habitual, en un despliegue de unas 2,5 hectáreas.

Bosque de secuoyas del Monte Cabezón en Cabezón de la Sal, Cantabria, España / Istock / Javier Castro

La California española

Declarado Monumento Natural e integrado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria (Renpa), este bosque debe su origen al periodo franquista de España, plantado en 1940 como medida para generar materia prima nacional, debido al bloqueo internacional que por entonces sufría el país.

Bosque de secuoyas del Monte Cabezón en Cabezón de la Sal, Cantabria, España / Istock

La especie elegida, secuoya roja o Sequoia sempervirens, responde a una variante californiana de rápido crecimiento de cara a su uso industrial; sin embargo, cuando esta alcanzó su tamaño óptimo la legislación varió, disminuyendo su interés económico y aumentando su potencial paisajístico, permitiendo que esta belleza continuase en aumento hasta alcanzar la imagen que hoy domina este enclave.

Bosque de secuoyas del Monte Cabezón en Cabezón de la Sal, Cantabria, España / Istock

GUÍA PRÁCTICA Acceso y Aparcamiento: El acceso es gratuito, está abierto las 24 horas, y tiene un pequeño aparcamiento gratuito junto a la carretera CA-135. En temporada alta se satura, por lo que acude a primera hora o a última de la tarde. Recorrido y Accesibilidad: Es una senda corta, circular y muy sencilla, ideal para familias. Cuenta con una pasarela de madera accesible para movilidad reducida o carritos de bebé, y su tiempo estimado de visita es de unos 30 a 45 minutos. Normativa de Protección y Sanciones: Está estrictamente prohibido salirse de las pasarelas de madera y tocar o abrazar los troncos, pensado con sanciones a quienes dañen la corteza o invadan las zonas restringidas.

No obstante, a ojos de la naturaleza estos ejemplares son aún a penas unos “adolescentes”, tratándose de árboles que, en algunos casos, superan los 100 metros de alto, 7 de diámetro y hasta 2.000 años de vida.

La paradoja de Cabezón de la Sal

Uno de los grandes atractivos de este parque es, precisamente la idea de “viajar” a Estados Unidos sin salir del norte de España, rodeado de clima y gastronomía atlántica, pero de aspecto foráneo. Y esto, además de contraste, ofrece poder disfrutar de las garantías de calidad que, ya sabes, ofrece cualquier viaje por la península.

Bosque de secuoyas del Monte Cabezón en Cabezón de la Sal, Cantabria, España / Istock

Proveniente de la época romana, Cabezón de la Sal debe su origen a un antiguo centro de producción de esta materia prima, siendo las "cabezonas" medidas fiscales utilizadas para el comercio del producto. Así, la población cuenta con un patrimonio industrial y cultural que recoge el Museo del Arte Textil o el Poblado Cántabro, una réplica a escala real de una aldea de la Edad del Bronce/Hierro que muestra la vida de los antiguos pobladores de la región.

El casco urbano y pedanías cercanas destacan en el paisaje con casonas montañesas de los siglos XVII y XVIII, como el Palacio de Bodega o la Casona de Carrejo, hoy Museo de la Naturaleza de Cantabria; y como las edificaciones, la gastronomía igualmente de montaña permite una parada en cualquier lugar con la garantía de una calidad indiscutible, con platos como el cocido montañés, las carnes de caza y otras como el vacuno tudanco, autóctono de Cantabria.

Iglesia de San Martín en Cabezón de la Sal / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Asimismo, elige bien tus fechas, puesto que esta región es el epicentro del Día de Cantabria, celebrado el segundo domingo de agosto, una fiesta de interés turístico nacional que exalta el folclore, la artesanía y los deportes tradicionales cántabros.