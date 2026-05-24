El rincón asturiano donde Paula Echevarría (48 años) encuentra la calma cada verano: playas de arena tostada, tradición marinera y una iglesia histórica frente al Cantábrico
Se trata de una de las villas marineras más conocidas de la costa asturiana y mantiene una fuerte relación con la pesca, el mar Cantábrico y las tradiciones locales.
No hay manera de equivocarse si viajas a la costa asturiana, pero si lo haces a zonas donde el puerto, las sidrerías y la vida marinera siguen teniendo mucho peso en el día a día, el acierto está más que asegurado. En algunos rincones todavía es normal ver llegar las embarcaciones por la mañana y encontrar terrazas llenas de gente local mirando al Cantábrico. Esa típica escena que te hace pensar: "Yo podría vivir aquí".
Es ese ambiente más tranquilo y cotidiano una de las cosas que desde hace años trae a Paula Echevarría de vuelta a su pueblo natal, Candás, una villa marinera donde el verano sigue teniendo bastante más de norte atlántico que de gran destino turístico masificado. La actriz ha mostrado en numerosas ocasiones su especial relación con Asturias y con esta parte del litoral cantábrico, donde hoy en día suele pasar parte de sus veranos.
Una de las villas marineras más conocidas de Asturias
Esta villa de algo más de 7.300 vecinos pertenece al concejo de Carreño y está situada entre Gijón y Avilés, en plena costa central asturiana. Aunque no es tan conocida como Luanco o Cudillero, en el pasado gozó de gran relevancia gracias a su puerto, que fue de los más destacados de la industria ballenera del Cantábrico e incluso se cuenta que Carlos V pidió este lugar como dote. Tantos vecinos trabajaban en el mar que cerca del puerto se encuentra la estatua de La Marinera, que homenajea a todas las mujeres que esperaban a que sus maridos e hijos regresaran, algo que no siempre ocurría.
De la actividad pesquera derivó la conservera y Candás llegó a albergar hasta 24 fábricas. Todavía hoy el puerto sigue siendo uno de los lugares con más movimiento de la villa.
Otro de los grandes atractivos de Candás son las pequeñas playas repartidas por el litoral. La más conocida es la playa de La Pregona, situada prácticamente junto al centro urbano, por lo que en verano es posiblemente la más concurrida junto con la de La Palmera. Muy cerca puedes encontrar otras zonas costeras y pequeños arenales típicos de esta parte del litoral. Aquí la costa está llena de acantilados verdes, pequeñas calas y playas de arena más oscura que no se parecen en nada a las grandes playas mediterráneas.
Recorriendo el centro
Dentro del casco antiguo nos encontramos con varios edificios indianos (los que construyeron los asturianos que marcharon a hacer riqueza en Cuba y luego volvieron), como la casona de los Bernardo de Quirós y Rivas o la Casa Genarín, que hoy en día es la sede del Ayuntamiento.
Uno de los edificios más reconocibles de Candás es la iglesia de San Félix, situada muy cerca del puerto. Este templo neobarroco fue levantado sobre otro del siglo XII, pero lo que ves hoy fue reconstruido tras la Guerra Civil.
En los alrededores de la iglesia te toparás con algunas de las vistas más conocidas sobre el puerto y el litoral del pueblo. Si vas buscando donde está el ambiente, esta es la zona. Aquí se concentra buena parte de la vida local y es uno de los espacios más transitados del municipio.
Pero para obtener las mejores vistas hay que alejarse un poquito más. Sube hasta la ermita de San Antonio de Padua, en la parte más alta del pueblo. Ahí ya la vista es buena, pero si sigues un poco más, encuentras en el Cabo de San Antonio el faro que domina la Punta del Cuerno desde que se puso en funcionamiento en 1917.
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