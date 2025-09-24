Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño

El programa 'Revelando Compostela' de la red de Centros Socioculturais de Santiago regresa este otoño con cinco nuevas salidas. Agrupadas bajo el nombre de "Nas sendas da Auga", los senderos tendrán el agua como protagonista. Estas nuevas propuestas tienen por objetivo que los vecinos conozcan mejor el municipio, así como su riqueza natural, patrimonial e historia.