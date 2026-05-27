Lo siento Madrid, el restaurante favorito de Alberto Chicote (56 años) está en Alicante: tiene casi 5 estrellas en las reseñas de Google, los mejores arroces de la costa y una barra llena de platos de primera
El chef madrileño ha sucumbido a los sabores de la cocina alicantina, considerando uno de sus restaurantes más emblemáticos como su favorito de toda España. ¿Qué tendrá que tanto le ha gustado?
No hay restaurante que haya pisado el chef Alberto Chicote que pase desapercibido para la crítica gastronómica, sobre todo si entra dentro de su ranking de recomendaciones. Y es que, cuando habla bien de un restaurante (que no es nada fácil conseguirlo), la curiosidad se dispara entre seguidores, otros chefs de referencia y amantes del buen comer. Es uno de los grandes clásicos de Alicante, situado en pleno centro de la ciudad, el que se ha convertido en "una parada obligatoria" para los viajeros que pasan unos días allí.
El restaurante Piripi, abierto desde 1994 por la familia Castelló, ha conseguido mantenerse como uno de esos locales que nunca pasan de moda. Parte de su éxito reside precisamente en no haber intentado reinventarse constantemente. En Piripi todo gira alrededor de una fórmula sencilla, pero difícil de ejecutar: materia prima impecable, cocina reconocible y un servicio que sabe siempre qué necesitan sus clientes.
Como bien sabemos, Alberto Chicote es uno de los chefs más influyentes de España, pionero de la cocina fusión y una gran estrella de la televisión nacional. Nacido en Madrid en 1969, su trayectoria destaca por transformar la gastronomía tradicional y consolidarse como un comunicador de enorme éxito. Por lo tanto, si tiene una lista de lugares a los que ir para disfrutar de una buena comida, no es de extrañar que todo el mundo se haga eco rápidamente.
El restaurante alicantino que está en el 'top' de favoritos de Alberto Chicote
En una de sus recomendaciones para Guía Repsol, Chicote no dudó en señalar hace un tiempo algunos de los platos imprescindibles de la casa. Sus palabras dejaron claro que Piripi no necesita grandes artificios para seguir llenando sus salones. La fortaleza del establecimiento está en el oficio, en el producto y en esa capacidad de hacer sentir al comensal que Alicante se saborea mejor sentado frente a una buena barra. Y sí, es probablemente la barra la opción unánime por sus clientes, que han consolidado un fidedigno 4,4 sobre 5 entre sus reseñas... Aunque primero vamos a analizar muy bien por qué ha conquistado a los paladares más exquisitos.
Entre los mejores platos del local destacan las gambas rojas, un auténtico símbolo de la costa alicantina, los calamarcitos encebollados y los arroces, elaborados con ese punto seco y lleno de sabor tan característico del Levante. También Chicote habría mencionado las famosas colmenillas a la crema, una receta histórica del local que sigue despertando devoción entre los habituales. Pero como veníamos diciendo, si hay algo que genera consenso casi absoluto es la barra de Piripi.
La barra más cotizada de la cocina alicantina: una parada obligatoria en el viaje
Amplia, bulliciosa y siempre repleta de producto fresco a la vista, representa esa cultura mediterránea del tapeo que Alicante conserva especialmente con cariño. Chicote llegó a definirla como “espectacular”, y basta verla en pleno servicio para entender el motivo. Allí conviven mariscos, montaditos y pequeñas elaboraciones pensadas para compartir sin demasiadas ceremonias.
Entre las tapas más conocidas sobresalen los llamados “Swaroskis”, pequeñas joyas gastronómicas que suelen servirse sobre pan crujiente. Uno de los más populares combina huevo de codorniz frito con jamón ibérico. También triunfan sus montaditos de pan de cristal, ligeros y muy adictivos, perfectos para acompañar una copa de vino o una cerveza bien fría. Además, a diferencia de otros restaurantes donde conseguir mesa puede convertirse en una odisea, Piripi mantiene una filosofía bastante clara: el comedor funciona con reserva previa, mientras que la barra sigue atendiendo por orden de llegada.
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