El restaurante donde comer por 10 euros que recomienda Dabiz Muñoz: el arroz con bogavante es la especialidad y está en Madrid
Lo dice el chef que tiene el menu gastronómico más caro de toda España.
No hace falta gastarse mucho dinero en un buen restaurante para comer bien. Al menos eso es lo que dice Dabiz Muñoz, el único chef con tres estrellas Michelin en Madrid, y reconocido durante tres años consecutivos como Mejor Cocinero del Mundo. Si él lo dice, por algo será.
Si seguimos sus recomendaciones, no solo no hay que gastarse un dineral, sino que ni siquiera hace falta ir hasta el centro de la ciudad. Dicho así, y viniendo del chef que tiene el menú más caro de toda España (450 euros por persona en su restaurante DiverXO), parece imposible. Pero el real.
El restaurante en cuestión es un bar de barrio, concretamente del barrio de La Elipa, el lugar en el que creció Dabiz y donde sus padres le llevaban a comer cada vez que tenían algo que celebrar, como él mismo dijo hace tiempo en un entrevista en La SER.
El restaurante recomendado por Dabiz Muñoz
Nadie diría a simple vista que en un barrio humilde de las afueras de la ciudad, y muy alejado de la costa, pueda haber un restaurante especializado en arroces tan ricos que hayan cautivado a uno de los mejores cocineros del mundo. Pero existe, y ese es, de hecho, el plato estrella del menú.
Porque la especialidad de la casa en el restaurante La Paloma II es el arroz con bogavante servido en caldero al estilo tradicional. Porque el clásico arroz que Dabiz lleva comiendo desde pequeño y que, según su criterio, elaboran de manera magistral, no viene con un emplatado sofisticado ni ninguna presentación imposible.
Eso también es curioso. Igual que el hecho de que un chef famoso por sus complejas elaboraciones e ingredientes exóticos y desconocidos para la mayoría, tenga entre sus favoritos un sencillo restaurante de arroces y pulpo. Y que además, el precio sea asequible.
Cuánto cuesta el mejor arroz con bogavante de Madrid
El precio del arroz con bogavante cuesta en este restaurante 22 euros por persona, precio bastante más bajo que otros restaurantes especializados en arroces de la capital. Pero es que en carta tiene elaboraciones todavía más baratas y, si nos fiamos del criterio de Muñoz, seguramente más que recomendables.
Por menos de 10 euros, en carta tienen oreja plancha, patatas bravas, pimientos de Padrón, alitas de pollo o morcilla de Burgos. Y no hay que gastarse mucho más de 15 euros para probar otras especialidades, como boquerones fritos, calamares , sepia plancha, navajas o cazón de adobo. ¿Más barato aún? Los bocadillos y montados: estos últimos por solo tres euros.
Si de repente a alguien le están entrando ganas de ir, que reserve con antelación. Porque desde que el famoso cocinero dijo que este era, para él, el mejor arroz con bogavante de Madrid, no dan abasto en este pequeño negocio familiar que mantiene la estética de barrio más tradicional.
Síguele la pista
Lo último