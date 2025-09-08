El restaurante más codiciado de Madrid: tiene más de 42.000 comentarios en Google Maps y es el italiano más famoso de la ciudad

Hay un lugar en Madrid que es como un viaje a lo mejor de Italia. Lo más parecido a un Grand Tour de norte a sur, que te lleva de la Toscana a la costa Amalfitana sin levantarte de la mesa. Porque es un restaurante italiano, sí, pero también una invitación para revivir la Dolce Vita. Y es tan auténtico que ya acumula más de 42.000 reseñas en Google Maps, prácticamente todas positivas.