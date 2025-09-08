El restaurante más codiciado de Madrid: tiene más de 42.000 comentarios en Google Maps y es el italiano más famoso de la ciudad
Es un viaje a la Dolce Vita italiana sin salir en el corazón del barrio de Salamanca.
Hay un lugar en Madrid que es como un viaje a lo mejor de Italia. Lo más parecido a un Grand Tour de norte a sur, que te lleva de la Toscana a la costa Amalfitana sin levantarte de la mesa. Porque es un restaurante italiano, sí, pero también una invitación para revivir la Dolce Vita. Y es tan auténtico que ya acumula más de 42.000 reseñas en Google Maps, prácticamente todas positivas.
El espacio es imponente: 900 metros cuadrados de local, con salón principal (el más clásico y elegante), rincones con chimenea y una espectacular y decididamente apetecible terraza repleta de plantas (como un patio que recuerda a la costa de Capri o Positano).
Una villa italiana en plan Dolce Vita
No es solo decoración, es una recreación de un “palazzo de verano a orillas del Lago di Garda”, el más grande toda Italia, repleta de mesas de mármol, lámparas de cristal de Murano, menaje de cerámica tradicional, sofás a rayas, sillas tapizadas de colores vibrantes, un patio ajardinado repleto de limoneros y plantas trepadoras…
Decir que Instagram está abarrotado de fotos de sus infinitos rincones es una obviedad, pero que nadie se confunda, porque Bel Mondo (Velázquez, 39) es mucho más que una cara bonita: es un sitio donde se come auténtica cocina italiana, con la pasta fresca y la pizza como ejes principales de su carta. Es lo que les ha llevado a acumular tantísimas reseñas desde su apertura en 2020 (recién salidos de la pandemia).
Qué se come en el restaurante con más reseñas de Madrid
Bel Mondo, el restaurante italiano con el que el Grupo Big Mamma aterrizó por primera vez en Madrid (ya tienen otros locales, igual de flamantes y espectaculares, como Villa Capri o Circolo Popolare) llegó para revolucionar la cocina italiana a golpe de grandes éxitos y mucha pasta fresca, la estrella de la carta, con permiso de las pizzas napolitanas.
Dicen contar con más de 150 proveedores italianos que les envían materia prima a diario. Burrata de la Puglia, guanciale de la Toscana, queso pecorino… Todo es digno de ponerse a salivar solo con leerlo en la carta, pero si hay un plato que se lleva todos los piropos es su Carbomamma.
La carbonara la sirven en directo, y con mucho espectáculo, en una rueda de queso pecorino que llevan directamente a la mesa para rematar delante del cliente. Las pizzas (la masa lleva 48 horas de fermentación), las hornean al fuego en horno de leña. Y los postres, irresistibles, desde su afamada tarta de queso a la de chocolate, o el indiscutible tiramisú. Toda esta brillante combinación de ingredientes y estética original hace que este sea el restaurante italiano con más éxito y reseñas de Madrid. Muy merecidas.
