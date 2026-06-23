El restaurante donde cenaron Zendaya y Tom Holland en Madrid: una casa de comidas recomendada por la guía Michelín, platos estacionales y una bodega exquisita

Madrid tiene una curiosa capacidad para sorprender incluso a quienes vienen de Hollywood. Mientras algunos visitantes buscan los restaurantes más exclusivos de la ciudad, aquellos que realmente quieren descubrir su personalidad suelen terminar alejándose de los itinerarios más previsibles. Algo parecido parece haber sucedido con Zendaya y Tom Holland durante su reciente paso por la capital. La pareja eligió pasar 'desapercibida' por el barrio de La Latina... Y ahí es donde encontraron este templo de la comida.

Esta visita se debía a la promoción de la nueva entrega cinematográfica del universo Spider-Man, la cuarta de sus películas de Marvel. Y la expectación no ha sido poca, ya que empezaron su relación cuando se conocieron en el set de rodaje... Un amor de película. Tras varios años juntos y una boda en la más estricta intimidad, la pareja arrasa en cada destino al que acuden juntos, y sobre todo, si tienen planes de conocer la ciudad como ha sido este caso. ¿A quién no les gustaría cruzarse con ellos un día cualquiera?

Adriana Fernández

Lejos de las grandes avenidas comerciales y de los establecimientos más ostentosos, el entramado de calles históricas del barrio de La Latina conserva una atmósfera que mezcla tradición, vida de barrio y una escena gastronómica cada vez más interesante. De hecho, en los últimos años, la zona ha vivido una auténtica transformación culinaria sin perder su esencia castiza: hay una nueva generación de restaurantes que han sabido reinterpretar la cocina contemporánea sin caer en modas pasajeras, como ha sido el caso de Trèsde.

El restaurante madrileño de La Latina que se ha convertido en el favorito de los actores

Los intérpretes se han mostrado relajados durante su visita e incluso accedieron a fotografiarse junto al personal del conocido restaurante, una imagen que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. El establecimiento en cuestión fue Trèsde, una propuesta gastronómica que se ha ganado el reconocimiento de la Guía Michelin gracias a una filosofía que apuesta por el producto de temporada y una cocina cercana, inspirada en las tradicionales casas de comidas.

El barrio de La Latina en Madrid / Istock / BrasilNut1

Ubicado en la emblemática calle Cava Alta, el restaurante apuesta por una propuesta que gira alrededor del producto y la temporada. La carta cambia según la estación del año, pero mantiene una línea reconocible basada en ingredientes frescos y combinaciones cuidadosamente pensadas. Las verduras de temporada tienen un papel protagonista, al igual que las carnes y pescados seleccionados con especial atención a su origen y calidad.

Con un Bib Gourmand de la Guía Michelin y un Sol Repsol, Trèsde se ha consolidado como una de esas direcciones que los amantes de la buena mesa recomiendan casi en voz baja para que no pierda su esencia. Y ahora, además de conquistar a los madrileños, puede presumir de haber seducido a una de las parejas más admiradas del panorama internacional. Mientras tanto, los que están detrás de esta casa de comidas son tres amigos de la infancia, de toda la vida: Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés.

Por si fura poco, su rica bodega permite elegir entre una cuidada colección de vinos, que permiten completar la experiencia en todos los sentidos.