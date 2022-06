Un resort de lujo sin viajar al Caribe

¿Hace falta viajar al Caribe para disfrutar de un resort de lujo? La respuesta es, queridos lectores, que no. Muy cerca de Dénia y a unos 50 km del aeropuerto de Valencia, se puede disfrutar de un enclave único de la costa levantina con playas de arena fina, unas aguas cristalinas que invitan a un buen chapuzón veraniego, dunas naturales y distinción de Bandera Azul por su calidad medioambiental. El lugar no es otro que Oliva Nova Beach & Golf Resort *****, un fantástico complejo con múltiples servicios e ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia, pareja o, por qué no, con los amigos.

Este resort combina a la perfección el ocio, el bienestar y el deporte. Su hotel de 4 estrellas, situado en primera línea de playa, cuenta con una oferta de 200 habitaciones con todo tipo de detalles, un spa, una sala de fitness y una amplia oferta gastronómica en sus restaurantes y buffets. ¡Ah!, y los que buscan algo más top, las habitaciones Premium Grand Suite cuentan con jacuzzi en la habitación. Vamos, un lujo.

Las Dunas, villas y apartamentos

La oferta de alojamiento de Oliva Nova no acaba en su hotel. El complejo cuenta con apartamentos y villas de alquiler, además del Residencial Las Dunas. Este último, compuesto por 43 adosados y 176 apartamentos, ofrece una gama completa de servicios. A tan solo 150 metros de la playa, los visitantes tendrán un alojamiento equipado al máximo y una atención única. El complejo cuenta recepción diurna, servicio técnico, mini-market, tres piscinas comunitarias y una cubierta, gimnasio, pista de pádel, garaje, parque infantil y restaurante de uso exclusivo para clientes.

Para los más deportistas, el resort cuenta con pistas de tenis y pádel, un campo de golf de 18 hoyos, gimnasio y spa, además, en los parajes naturales de la Marjal Pego-Oliva y el Montgó hay varias rutas para practicar ciclismo y running. No habrá excusa para mantener la línea mientras se disfruta de las vacaciones. Después de hacer deporte, no hay nada mejor que deleitarse con un buen plato. El resort cuenta con una oferta gastronómica única con nueve restaurantes, un servicio de delivery y cuatro espacios más en su centro ecuestre.

¿Aún no has encontrado el destino ideal para tus vacaciones de verano?, ¿Tienes ganas de disfrutar de todo lo que ofrece un resort de lujo? Las aguas cristalinas de la playa de Oliva Nova te están esperando.