La reserva con mayor concentración de avutardas del mundo está en España: el ave voladora más pesada de Europa, lagunas esteparias y palomares de barro
Durante la Edad Media, todo el reino de León se abastecía de sal en un solo lugar. Hoy, esas mismas lagunas son hogar de un pájaro que puede pesar 18 kilos y miles de gansos que llegan del norte de Europa con el frío.
El agua de las Lagunas de Villafáfila, en el noreste de Zamora, sale salada. Están en una cuenca casi cerrada, sobre arcillas, y el acuífero que las alimenta es salino, y cuando el verano las seca, la sal aflora en el fondo. De ahí vino la riqueza de la comarca. En la Edad Media eran la única fuente de sal del reino de León, y desde 1348 su explotación quedó en manos de los reyes. En el siglo XVIII, Carlos III fundó aquí una Real Fábrica de Sal, que funcionó hasta la Guerra de la Independencia.
Cuando la sal dejó de dar dinero, las lagunas quedaron para las aves, y hoy son uno de los humedales más importantes de la península.
Una estepa de cereal con tres lagunas
La Reserva Natural ocupa 32.682 hectáreas en plena Tierra de Campos, entre los términos de doce municipios. Casi todo es llanura de cereal, una pseudoestepa casi sin árboles, y en el centro se abren tres lagunas principales: la Salina Grande, la más extensa, Barillos y Salinas, unidas por el río Salado, junto a otras charcas menores que se llenan o se secan según las lluvias.
Es un humedal que cambia de cara cada estación. En invierno y primavera, con el agua de las lluvias, las lagunas se llenan. En verano retroceden, muchas se secan en parte y se ve el fondo salino.
El ave voladora más pesada de Europa
A la avutarda no hay que buscarla en el agua. Vive en los sembrados y en los barbechos que rodean las lagunas, y quien recorre las pistas de la reserva suele encontrarla de lejos, en bandos que se alimentan entre el cereal. A esa distancia engaña. Un macho adulto supera el metro de largo, abre las alas hasta 2,3 metros y puede pesar 18 kilos, más que cualquier otra ave capaz de volar en Europa. La hembra es mucho más pequeña, de unos 80 centímetros.
Precisamente porque depende del campo, su suerte ha ido ligada a la de la agricultura. Hace menos de una década se contaban en Villafáfila cerca de 3.000 avutardas. Hoy no llegan a 2.000, y quienes gestionan la reserva lo relacionan con los cambios en la política agraria y con la desaparición de muchos barbechos, que eran su despensa y su refugio.
Aun así, la reserva sigue siendo uno de los lugares del mundo donde más se concentran. Son aves muy desconfiadas, y por eso la visita se hace desde los caminos señalizados, con prismáticos o telescopio, sin acercarse. Quien vuelva en primavera las verá en celo, con los machos inflando el plumaje en la exhibición que aquí llaman "la rueda".
Los gansos que llegan del norte
En noviembre, el paisaje cambia de dueños. Mientras las avutardas siguen en los sembrados como todo el año, sobre las lagunas empiezan a entrar los ánsares comunes, gansos que crían en Escandinavia y bajan a pasar aquí el invierno. Durante décadas, Villafáfila fue con Doñana el gran refugio invernal del ánsar en la península, y en sus mejores temporadas llegó a juntar más de 40.000. El clima más suave ha hecho que muchos ya no bajen tan al sur, y el propio director de la reserva hablaba hace unos años de "unos poquitos miles".
El hueco lo han ido ocupando las grullas. Antes apenas paraban un centenar, y en pocos años pasaron a superar el millar, hasta el punto de que hoy compiten con la avutarda como el ave más buscada de la reserva. Detrás de esa concentración de aves llegan las rapaces, como el milano real o el aguilucho pálido.
Cuando el invierno se va, el agua decide quién se queda. Si la primavera viene con lluvia, las lagunas se llenan y crían en sus orillas las avocetas y las cigüeñuelas. Con el verano, el agua se retira, y en los campos secos toman el relevo el sisón, el alcaraván y la calandria. A lo largo del año se han registrado en la reserva más de 200 especies.
Palomares de barro
El otro gran rasgo del paisaje son los palomares, que salpican los campos alrededor de los pueblos. Los levantaron maestros de obra locales con la arcilla del terreno, en adobe o tapial, y los cubrieron con teja árabe. Los hay circulares, cuadrados, rectangulares y hexagonales, y algunos se organizan alrededor de un patio interior. Se orientaban hacia el mediodía para que el sol diera de lleno, y por dentro los nidos se disponían al tresbolillo en las paredes. Muchos se abandonaron en las últimas décadas.
Cómo recorrer la reserva
La visita empieza en la Casa del Parque, en la carretera de Villalpando, unos dos kilómetros antes de Villafáfila. Tiene 23 hectáreas, un sendero de un kilómetro y medio con varios observatorios y hasta una cámara sobre una de las lagunas que se maneja desde el centro.
Desde el pueblo sale una ruta de unos diez kilómetros alrededor de la Salina Grande, apta para hacer a pie o en bicicleta. Pasa junto a un viejo palomar y los restos de un puente romano sobre el río Salado, y llega a Otero de Sariegos, un pueblo casi abandonado en el que hay un observatorio que solo abre en invierno, cuando se juntan más gansos. Después de las lluvias, los caminos se llenan de barro.
Hay además dos rutas en coche señalizadas, pensadas para el invierno, que enlazan los pueblos de la reserva y el monasterio de Granja de Moreruela.
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