La Reserva de la Biosfera a un paso de Barcelona con más de 30 ermitas románicas: un macizo de hayedos y castaños con el tritón más raro de Europa

Hace casi cinco décadas que el Parque Natural de El Montseny fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, un espacio natural que ocupa más de 50000 hectáreas, repartidas entre 18 municipios de las comarcas de Osona, el Vallès Oriental y La Selva, en las provincias de Barcelona y Girona. Y es precisamente su cercanía al área metropolitana de Barcelona uno de sus grandes atractivos.

Resulta increíble que este paisaje esté a poco más de una hora desde el centro de Barcelona / Istock

Y es que cuesta creer que este inmenso parque esté tan cerca de la que sin duda es una de las mayores concentraciones urbanas de Cataluña, capaz de ofrecer un paisaje de montaña radicalmente distinto al de la ciudad. Es por eso que incluso la comunidad científica considera este lugar como una isla biogeográfica, en la que conviven especies mediterráneas y europeas.

Sara Fernández García

Hayedos, castaños y un paisaje que cambia con la altitud

Basta un día de caminata y senderismo por el parque del Montseny para descubrir que, a medida que se gana altura, el paisaje va cambiando considerablemente.Y es que, mientras en las cotas bajas aparecen encinares, alcornocales y pinares; en las zonas medias, robledales y bosques de castaños.

A medida que se gana altura, por encima de los mil metros, asoman los hayedos y abetales, especialmente en el entorno de Santa Fe. Y ya en las cumbres más altas, justo ahí donde está el Turó de l'Home (la cima más alta del macizo, con 1.706 metros de altitud), prados y vegetación adaptada a condiciones más frías. Y todo a poco más de una hora en coche desde el centro de la ciudad.

Un bosque de hayedos y abetales / Istock / MafrMcfca

Más de 30 ermitas en medio del parque

Una de las sorpresas que esconde este inmenso espacio natural son la cantidad de ermitas románicas que alberga. Una de ellas es la ermita de Sant Marçal de Montseny, ubicada a 1093 metros de altitud. Se trata de una ermita de origen románico, documentada ya en el siglo XI, y vinculada a un antiguo monasterio. Lo curioso es que no se trata de una única sorpresa, porque también está la ermita neorrománica de Sant Bernat, mucho más moderna: construida en 1952, se encuentra a los pies del Matagalls, una de las cumbres más emblemáticas del parque.

La ruta hacia este macizo, que alcanza los 1697 metros, es una de las más populares entre los senderistas y ofrece una de las estampas más típicas del lugar: tiene una gran cruz de hierro en la cima, y la historia de su presencia se remonta al menos al siglo XIX.

Una ermita románica en medio del parque / Istock

El tritón más amenazado de Europa occidental

Junto a las joyas arquitectónicas que esconde el Montseny, el gran protagonista de la historia natural del parque es, sin duda, el tritón endémico. Y es que el tritón del Montseny (Calotriton arnoldi) es un animal exclusivo del macizo del Montseny: no existe de forma natural en ningún otro lugar del mundo, y eso lo convierte en algo único. Mide alrededor de 10 centímetros y fue descrito como especie independiente en 2005, después de que los primeros ejemplares encontrados en los años 80 fueran identificados como tritones pirenaicos.

Según datos de la comunidad científica, se trata del único vertebrado endémico de Cataluña y la Generalitat lo define como el anfibio más amenazado de Europa occidental. Su hábitat natural se limita a siete torrentes de montaña, con una longitud total inferior a 3,5 kilómetros según esos mismos datos, y se calcula que su población ronda los 1500 ejemplares. A día de hoy, parece ser que su situación es tan delicada que cuenta con un plan específico de recuperación y un proyecto europeo LIFE dedicado a su conservación, el mismo que ha permitido que otras especies en peligro de extinción como el lince ibérico se hayan recuperado en los últimos años.