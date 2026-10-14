La Reserva de la Biosfera española que guarda el mayor bosque de pinsapos del mundo: un Parque Nacional con antiguos neveros y un balneario entre la Serranía y la Costa del Sol
Este paisaje en el interior de Málaga es uno de los más valiosos de toda Andalucía.
A medio camino entre la Serranía y la Costa del Sol, entre las preciosas ciudades de Ronda y Marbella, se abre paso la Sierra de las Nieves, cuyo nombre bien podría haber sido inventado para cualquier cuento de los hermanos Grimm. Cuando te adentras en sus paisajes, te das cuenta de que eso también podría formar parte de un cuento. Aquí conviven paisajes de media y alta montaña con agrarios de secano y regadío, una gran biodiversidad en el corazón de Málaga.
Se trata de un espacio único que está protegido desde varias aristas: por un lado, es Parque Nacional de España desde 2021, y por otro, Reserva Mundial de la Biosfera de la Unesco desde 1995. El agua es su mayor patrimonio natural y cultural, y la responsable de moldear las sierras, dando lugar a simas, cuevas y barrancos. Circula también por las acequias para ser el sustento de las huertas actualmente y de molinos y batanes antaño. Pero no solo eso.
La gran joya del interior de Málaga
De esta sierra, ubicada estratégicamente entre las ciudades de Ronda y Marbella, nace parte de la gastronomía típica andaluza, como aceite, miel, queso fresco, aceitunas, hortalizas o frutas. Son 45 kilómetros de bosque y sierra que ocupan un total de 11 municipios los que configuran el gran tesoro del interior de la provincia. Aunque si hay algo verdaderamente característico y relevante de este lugar es el pinsapo, un abeto con miles de años de antigüedad.
De hecho, la Sierra de las Nieves alberga el mayor bosque de pinsapos de todo el mundo. Esta especie sobrevivió a los cambios drásticos de temperaturas del sur de España y el norte de Marruecos para llegar hasta nuestros días. Aunque necesita unas condiciones muy concretas para crecer con normalidad: temperaturas frescas y zonas de montaña. Los pinsapares de Yunquera y de otras zonas del macizo son uno de los grandes atractivos del parque.
La cima que da nombre a la sierra
Por otro lado, está su cima más emblemática, el pico Torrecilla de 1.919 metros de altitud, que es también una de las montañas más altas de Málaga. Es posible alcanzarlo mediante una ruta de senderismo algo compleja que atraviesa bosques, laderas pedregosas y vegetación de alta montaña; pero que regala una panorámica impresionante sobre la Serranía de Ronda. En su cumbre se explica el nombre de la sierra, pues la nieve se acumula en lo alto durante el invierno.
La nieve en este lugar no es solo parte de la postal invernal, sino que era un recurso para los habitantes de la zona. Antiguamente, existía el oficio de nevero, personas que se dedicaban a recoger la nieve, prensarla y almacenarla en pozos para, posteriormente, transportarla a pueblos y ciudades donde se usaba para conservar alimentos antes de la existencia de los frigoríficos. Todavía hoy hay algunos vestigios de aquellos pozos.
En el otro extremo se encuentra el Balneario de Fuente Amargosa, en Tolox, popular por sus aguas mineromedicinales y su tradición termal. Es el único centro de España especializado exclusivamente en afecciones del aparato respiratorio mediante la inhalación de gases naturales. Fue descubierto en 1867 y está a solo 950 metros del pueblo. Por lo que Tolox es un punto perfecto para pernoctar y empezar a descubrir el mayor tesoro natural de Málaga.
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