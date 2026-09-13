La Reserva de la Biosfera con más kilómetros de agua dulce de España que casi nadie conoce: una región sin costa pero con un mar interior inmenso

Si hablamos de Extremadura, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo más seguro es que no sea el mar, que queda a cientos de kilómetros de esta comarca del noreste de Badajoz, pero te aseguramos que la estampa que vas a ver al llegar rompe por completo con cualquier idea que tengas sobre esta zona de nuestro país. En La Siberia, las grandes masas de agua azul se abren paso entre encinares, sierras y dehesas hasta perderse en el horizonte. No exageramos: la comarca no duda en presumir de su gran hito geográfico que es ostentar la mayor longitud de costa interior de toda España.

Esta es la desconocida comarca española que desde hace años comparan con la Siberia de Rusia / Reserva de la Biosfera de La Siberia

El secreto de este particular "mar dulce" se debe a la mano del hombre sobre los cauces del Guadiana y del Zújar. Los embalses de Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena y Zújar vertebran un mundo acuático lleno de ríos, lagunas y manantiales. Un mosaico natural tan valioso que en 2019 llevó a La Siberia a ingresar en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

Adriana Fernández

Un mar interior en el corazón de Extremadura

Ya solo por esto merece la pena el viaje: si recorres La Siberia tendrás la extraña y fascinante sensación de viajar por el interior peninsular sin perder de vista la orilla. Los embalses construidos en la cuenca del Guadiana han modelado el relieve y la forma de vida de sus pueblos.

Entre todos ellos destaca por su escala el embalse de La Serena que, según los datos oficiales de Turismo de La Siberia, se trata de la mayor masa de agua artificial de España y la segunda más grande de toda la península ibérica, solo por detrás del embalse portugués de Alqueva.

La Siberia extremeña se caracateriza por su baja densidad de población y las grandes extensiones de su territorio / Istock / ABBPhoto

Pero eso no es todo. Las aguas se ramifican por los embalses de Cíjara, García de Sola, Orellana y Zújar, dibujando lo que localmente se conoce como la Costa Dulce. Claro, no hay mareas ni sal, pero sí cientos de kilómetros de orillas, playas de interior y miradores.

Cinco embalses para vivir la aventura del agua

Si buscas explorar esta faceta fluvial, la Ruta de los Embalses cuena con casi 40 kilómetros divididos en cuatro etapas. Puedes hacer el itinerario a pie o sobre ruedas disfrutando de distintos paisajes fluviales mientras haces paradas en ermitas, castillos y otros restos patrimoniales de la comarca.

Si lo tuyo es el agua y, sobre todo, los deportes acuáticos, has encontrado tu sitio ideal. Los embalses son un paraíso para los amantes de la navegación, el piragüismo, el paddle surf, el esquí acuático y la pesca deportiva. Pero si eres de los que adoran el agua, pero desde la comodidad de la toalla, durante los meses de verano la zona cuenta con áreas de baño habilitadas y chiringuitos.

Orellana, Extremadura / wikimedia Commons/Axel Cotón Gutiérrez, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

El embalse de Orellana merece una mención especial porque sus orillas tienen infraestructura recreativa, pero también un ecosistema protegido de altísimo valor ecológico. De hecho, La Siberia alberga un rico catálogo de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC). Es decir, puedes estar pasando un día junto al agua mientras disfrutas de un auténtico festival de avistamiento de fauna.

Además, con que te alejes unos metros de la orilla aparecen los espesos bosques de encinas, alcornocales y dehesas donde pasta el ganado. La UNESCO premió en 2019 precisamente esta convivencia: más de 155.000 hectáreas donde las mayores reservas de agua dulce de la península conviven con sierras y llanuras mediterráneas. Este ecosistema variado es el hogar de especies emblemáticas y amenazadas. Con un poco de suerte y unos prismáticos puedes avistar grandes aves rapaces como el águila imperial ibérica o el buitre negro.