La Reserva de la Biosfera más inesperada de España es un ecosistema de alta montaña perfecto para el otoño: cuevas, formaciones kársticas y bosques de hayedos frente al Cantábrico

España cuenta con 55 Reservas de la Biosfera reconocidas por la Unesco, posicionada como el primer país a nivel mundial en lo que a esta distinción se refiere, por delante de otros gigantes como Estados Unidos o Rusia.

Los Argüellos, León, en otoño / Copyright 2026 - Junta de Castilla y León

Nombres como la reserva andaluza de Doñana, humedal clave en Europa y refugio fundamental para aves migratorias y el lince ibérico; pero también Picos de Europa, Ordesa-Viñamala, Montseny o la Sierra de Grazalema; y Lanzarote o Menorca, en ambos archipiélagos, son ejemplo representativo de la diversidad del territorio nacional. Y, sin embargo, contra todo ponóstico, este país continúa guardando secretos listos para ser descubiertos. Suerte que siempre es el momento perfecto, también ahora que llega el otoño.

Adriana Fernández

Los Argüellos, otoño en el norte de España

En el norte de la provincia de León, marcando el límite con el Principado de Asturias, la comarca montañosa de Los Argüellos responde a un territorio sin bandera donde la pertenencia responde a tres bandos. Pese a formar parte de territorio leonés, Los Argüellos son parte imperante de la Cordillera Cantábrica y, sin embargo, su cercanía con el litoral asturiano permite la entrada de la corriente atlántica y su humedad.

Los Argüellos, León / Istock

Listo para el otoño, y más allá de sus desfiladeros, galerías y simas de hasta 2.300 metros de altura, el paisaje lo marcan las hojas rojizas, doradas y ocres de los hayedos de umbrías, encinares pétreos, abedulares y sabinares extendidos sobre verdes prados de atlántico-alpino, hogar de rebecos, gatos monteses, lobos, osos y nutrias, así como aves rapaces.

En las aguas de los ríos Torío, Curueño y Bernesga, dueños y responsables del paisaje que transforman, habitan truchas comunes y tritones, típicos de este tipo de agua fría.

La leyenda popular Según recoge la tradición, se dice que las peñas de Valdepiélago son habitadas por el espíritu de una dama que protege las aguas del río Torío. En las noches de niebla baja procedente del Cantábrico, la dama desciende, dicen, dibujada en el vapor de las gargantas rocosas, y guía a los pastores perdidos por la ventisca hacia el fondo del valle.

Declarada por la Unesco desde el año 2005, esta reserva comprende los municipios de Cármenes, Vegacervera y Valdepiélago, que a su vez incluyen espacios protegidos como la Cueva de Valporquero o el Espacio Natural Hoces de Vegacervera —ambas paradas indispensables en tu viaje—; y supone un territorio integrado dentro de la distinción ZEPA, por su importancia en migración y aves.

Valle del río Torío, Los Argüellos / David Perez / Wikicommons

Los Argüellos: rutas y gastronomía

Parece evidente y, sin embargo, no debes dejar que te gane la pereza, puesto que, efectivamente, la única manera realmente valida de conocer esta zona, es caminarla. Tranquila, no será un esfuerzo cuando veas el paisaje.

La oferta rebosa en lo que a rutas se refiere, sin embargo, estos son los senderos más elegidos por sus visitantes:

Zona del valle en la que se dividen los Pueblos de Genicera y Lavandera / Wikicommons /David Ll L

Curso Aguas Abajo de la Cueva de Valporquero

Bien, si nos ponemos concretos, no es un sendero como tal, aunque bien tenga un recorrido, pero es evidente que no puedes pasar por las Cuevas de Valporquero sin probar una de las experiencias de aventura más importantes y especiales de España. Eso sí, no apta para claustrofóbicos.

Hablamos del espeleobarranquismo: el descenso del cauce del río subterráneo que ha tallado las entrañas de la caliza en la cueva, con unos 4 km de recorrido activo y unas 3 a 4 horas a cambio de una anécdota para toda la vida. Eso sí, recuerda que es obligatorio realizarlo con guías titulados y equipamiento técnico, por lo que deberás preparar la actividad previo al inicio del viaje.

En la mesa ¡Descanso para comer! Tus mejores aliados tras una buena ruta serán los embutidos como la cecina, las carnes ahumadas, morcilla, chorizo o salchichón; y, pasando a los platos fuertes, la caldereta de cordero o las sopas de ajo.

Ruta de las Hoces de Vegacervera

Un paseo entre desfiladeros y el punto de mayor estrechamiento kárstico de la comarca. Este paso te llevará a lo largo de 12 kilómetros de ruta lineal (es decir, con ida y vuelta), por algunos de los paisajes más impresionantes del norte de España, donde la maleza asoma y despunta sobre los altos de los paredones que, verticales, abren paso entre filos de plata.

Pese a que la actividad toma unas tres horas y media, es de baja dificultad y perfecta para hacer en familia —y si te gusta la fotografía, la oportunidad perfecta para captar los mejores paisajes de otoño—.

Paso junto al río por Vegacervera en invierno, en la Reserva de Los Argüellos / Istock

Por último, y tras hacer mención especial al ascenso del Pico Bodón (1.957 metros), una de las opciones preferidas de los montañistas experimentados, proponemos la tercera y última alternativa, unión de actividad e historia, que recorre la antigua Vía Carisa o Vía de Vegarada y su historia legionaria.

Senda de la Calzada Romana del Curueño

Antiguo paso romano por la Cordillera Cantábrica hacia el mar, este paseo de 10 kilómetros y unas cuatro horas en movimiento sigue el paso del río Curueño, a lo largo de los vestigios del enlosado original romano, siguiendo puentes de piedra medievales construidos sobre el asentamiento antiguo.