La Reserva de la Biosfera más grande de España se extiende por tres provincias andaluzas: 425.000 hectáreas de dehesas, tres parques naturales y pueblos donde todavía se crían cerdos ibéricos entre encinas y alcornoques

Cuando piensas en Andalucía, lo primero que suele venirte a la cabeza son las playas de la costa, el patio de los Leones o el bullicio de Sevilla. Pero si coges el coche y tiras hacia el norte, pegado a la frontera con Extremadura, te vas a encontrar con otra Andalucía mucho más verde y salvaje que no tiene nada que ver con los tópicos. Allí se extienden las Dehesas de Sierra Morena, un territorio brutal de más de 425.000 hectáreas repartidas entre Huelva, Sevilla y Córdoba que ostenta el título de ser la Reserva de la Biosfera más grande de toda España.

Vista panorámica de los bosques de pinos en Sierra Morena / Istock / FELIPE RGUEZ

Aquí el paisaje lo dibujan las encinas y los alcornoques separados entre sí, dejando espacio para que crezcan los pastos y campen a sus anchas los cerdos ibéricos durante la montanera, comiendo bellotas desde el otoño hasta el invierno. Te prometemos que vas a bajar el ritmo mientras recorres estas carreteras secundarias y te cruzas con fincas ganaderas de toda la vida antes de sentarte a comer en pueblos donde la cocina sabe exactamente a lo que tienes alrededor.

Adriana Fernández

Sierra de Aracena y Picos de Aroche: jamón de bellota, pueblos blancos y una gruta bajo el suelo

El tramo occidental de la reserva cae en la provincia de Huelva y tiene como gran protagonista al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Es una zona de montañas suaves y valles donde van apareciendo los bosques de castaños en cuanto subes un poco de altura. La base ideal para empezar es Aracena, un pueblo blanco coronado por un castillo islámico que esconde una auténtica locura justo debajo de sus calles: la Gruta de las Maravillas. Entras por una calle normal del centro y de repente te ves caminando entre lagos subterráneos cristalinos y formaciones de roca que parecen de otro planeta.

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al norte de la provincia de Huelva / Istock / Alejandro Tapia

A un tiro de piedra tienes Jabugo y Cumbres Mayores, dos nombres que suenan a gloria si te gusta el buen comer. Aquí la curación del jamón y los embutidos ibéricos son el motor de la comarca, algo que puedes entender a fondo si te pasas por el Museo del Jamón de Aracena. Para rematar la jugada por esta zona, acércate a ver la antigua mezquita de Almonaster la Real y piérdete por las callejuelas de Fuenteheridos, Galaroza o Castaño del Robledo.

Sierra Norte de Sevilla: cascadas de cuento y minas que parecen de otro planeta

Si sigues avanzando hacia el centro de la reserva te metes de lleno en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, donde las dehesas de encinas se mezclan con olivares, viñedos y pueblos como Cazalla de la Sierra o Constantina. Aquí la naturaleza tiene dos paradas que te dejan con la boca abierta. La primera es el Cerro del Hierro, una antigua explotación minera de roca caliza que con el tiempo ha acabado pareciendo el decorado abandonado de una película del oeste.

Cascadas del Hueznar / Istock / Jesus Noguera Fernandez

Muy cerca de allí, junto a San Nicolás del Puerto, te esperan las Cascadas del Huéznar, donde el río cae formando pequeños saltos de agua y pozas rodeadas de un bosque de ribera muy cerrado y que apenas deja pasar el sol. El baño está prohibido para proteger las formaciones de roca caliza, pero merece mucho la pena pasear por sus pasarelas de madera. Si te gusta caminar o montar en bici, puedes aprovechar la Vía Verde de la Sierra Norte, que sigue el antiguo trazado del tren minero.

Sierra de Hornachuelos: el refugio cordobés de las grandes rapaces

La parte oriental de esta gigantesca reserva está en Córdoba, en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Sus más de 60.000 hectáreas son el reino del bosque mediterráneo. Es un terreno lleno de barrancos donde mandan los buitres negros, las águilas reales y el águila imperial. Si te gusta observar aves o hacer senderismo lejos de las aglomeraciones, este es tu sitio.

Sierra de Hornachuelos / Turismo de Andalucía

Desde el propio pueblo de Hornachuelos puedes acercarte al centro de visitantes Huerta del Rey y hacer el sendero de Los Ángeles, una ruta preciosa que va siguiendo el curso del río Bembézar hasta llevarte a las ruinas de un antiguo convento franciscano colgado sobre el valle. Después de patear el monte, acércate a ver las vistas sobre el embalse del Bembézar y, si aún te quedan ganas de historia antes de volver a casa, haz una parada en la vecina Almodóvar del Río para subir a su imponente castillo medieval.