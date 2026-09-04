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La Reserva de la Biosfera que protege el pueblo fortificado más espectacular de España: un laberinto de murallas de piedra, dehesas infinitas de encinas y un castillo medieval en 500 kilómetros cuadrados

Situada entre España y Portugal, se trata de la mayor Reserva de la Biosfera que hay en la península ibérica.

La mayor Reserva de la Biosfera de la península alberga cantidad de espacios naturales protegidos

La mayor Reserva de la Biosfera de la península alberga cantidad de espacios naturales protegidos / Istock

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Además de las Reservas de la Biosfera que se extienden dentro de sus límites fronterizos, España guarda también algunas reservas compartidas con otros países. Una de estas es la impresionante Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, la cual se extiende más de 1,13 millones de hectáreas a lo largo de la frontera entre Portugal y España. Declarada como tal por la UNESCO en el 2015, la reserva constituye uno de los territorios protegidos más extensos de Europa occidental, así como un espacio de cooperación internacional.

La Meseta Ibérica es una de las Reservas de la Biosfera más importantes de Europa

La Meseta Ibérica es una de las Reservas de la Biosfera más importantes de Europa / Istock / Ruben Bermejo

El territorio de la reserva comprende un total de 87 municipios, 12 de ellos en territorio portugués y 75 en español; de estos 75 municipios, 48 corresponden a la provincia de Zamora y 27 a Salamanca. Dentro de su extenso territorio la reserva comprende también diversos espacios naturales protegidos, como los parques naturales de Montesinho, Lago de Sanabria, los Arribes del Duero, Vale do Tua, y el Duero Internacional.

Ni Grecia, ni Portugal: la ciudad azul más bonita del mundo está en medio de una Reserva de la Biosfera, es Patrimonio de la Humanidad y tiene una de las mejores gastronomías del mundo

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Adriana Fernández

Un paraíso natural por descubrir

Enmarcada en los principios del Programa MaB de la UNESCO – el cual promueve la conservación de la biodiversidad, el desarrollo socioeconómico sostenible y el apoyo logístico mediante la investigación, la educación y la gobernanza –, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica se erige como un auténtico referente en la integración entre conservación, desarrollo rural y cooperación internacional.

Al tratarse de una extensión de terreno tan grande, la variedad en altitud dentro de la Meseta Ibérica es considerable, oscilando entre los 100 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de sus límites, además, alberga una gran variedad de ecosistemas de transición entre el ámbito mediterráneo y atlántico, entre los que destacan los cañones fluviales de los Arribes del Duero, de un elevado valor ecológico.

El Parque Natural de Arribes de Duero

El Parque Natural de Arribes de Duero / Istock / Jramosmi

Dentro del territorio español de la reserva merece la pena visitar el lago de Sanabria, situado en el noroeste de la provincia de Zamora. Declarado parque natural en 1978 y formado durante las fases más frías del Cuaternario, el lago es la mayor masa de agua de origen glaciar que hay en España. El Lago de Sanabria, como muchos otros enclaves de la reserva, cuenta con la categoría de Zona de Especial Protección para las Aves, pues en sus alrededores habitan especies como la cigüeña negra, el águila perdicera y el búho real; junto a estas, algunos de los mamíferos que habitan en el parque son la nutria europea y el lobo ibérico.

Junto a estos, la reserva incluye diversos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, como los magníficos Cañones del Duero (también catalogados como ZEPA), el conjunto montañoso de la Sierra de la Culebra, o la Albufera del Azibo y Romeo en Portugal, en la que tanto se pueden observar aves como practicar senderismo o piragüismo.

Panorámica de la Sierra de la Culebra

Panorámica de la Sierra de la Culebra / Istock / curtoicurto

El patrimonio histórico y cultural de la reserva

Entre los municipios que se emplazan dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica podemos encontrar vestigios de la época en que los romanos habitaban y dominaban la zona, destacando por encima de todos los restos de la Vía de la Plata que todavía hoy se conservan. Pero lo que más presencia tiene en la zona son los pueblos de origen medieval, los cuales mantienen prácticamente intacto su trazado.

El Castillo de San Felices de los Gallegos

El Castillo de San Felices de los Gallegos / FLAVIVSAETIVS

Uno de los pueblos más interesantes de los que hay repartidos por la zona es San Felices de los Gallegos, situado en la provincia de Salamanca y a menos de 10 kilómetros de la frontera con Portugal. Con una población que no llega a los 400 habitantes, el monumento más importante del pueblo es el castillo, declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1965. Construido, según cuentan las crónicas de la época, en el siglo XIII por el rey portugués Don Dinis, responsable también de la construcción de las murallas de la villa, el castillo es un vestigio de los conflictos y disputas que durante décadas enfrentaron a ambos reinos por el dominio de los territorios.

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Vista aérea de Zamora

Vista aérea de Zamora / Istock / JackF

Junto a San Felices, dentro de la reserva podemos encontrar una gran cantidad de pueblos y villas que guardan secretos medievales, y en cuyas calles todavía se puede atisbar un reflejo de siglos anteriores. La ciudad de Zamora, por ejemplo, conserva en su casco antiguo un importantísimo legado de arte románico, el cual ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. Por su parte, Salamanca y su centro histórico forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad.

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