La Reserva de la Biosfera extremeña que esconde la judería medieval mejor conservada de España: un mar de castaños centenarios, piscinas naturales de aguas heladas y calles empedradas imposibles

La historia de España es conocida, entre muchas otras cosas, como la mezcla por excelencia de cultura y religión, una coetaneidad que ha hecho de su patrimonio una herencia única que, a día de hoy, sigue reflejando la riqueza de su entorno.

Es por esto por lo que se explica la presencia de mezquitas, monasterios, santuarios, o la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, dedicada a proteger, rehabilitar y promocionar los vestigios de su presencia en la Península Ibérica -un trabajo llevado a cabo sin ánimo de lucro-.

Adriana Fernández

En total, son 21 las ciudades miembros de esta amplia lista, entre las que se incluyen ciudades gallegas, castellano y leonesas, valencianas y andaluzas, además de las tres de Extremadura, una en Cáceres, otra en Plasencia, y la tercera escondida en el interior de una Reserva de la Biosfera: Hervás, en el corazón del Valle del Ambroz.

Cascadas en el Valle de Ambroz. / Istock

Reserva de la Biosfera de la Unesco

La imagen se entiende por capas, desde el exterior y su entorno hasta el detalle de su historia, y todo empieza, como es evidente, por la imagen general. El Valle del Ambroz se encuentra integrado dentro de la gran Reserva de la Biosfera de Monfragüe y su área de influencia -de 235 a 400 km² según la delimitación comarcal que incluye desde las altas cumbres hasta las vegas del Alagón -, además de formar parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Vista panorámica del Valle del Ambroz en otoño. / Istock

Con un paisaje protegido de castañares gallegos, cuenta con uno de los bosques de esta especie más extensos y mejor conservados del sur de Europa, y si bien cualquier momento es bueno para disfrutar de la estampa, recuerda visitarlo en los primeros meses de otoño, finales de septiembre y octubre, cuando se celebra el “Otoño Mágico en el Valle del Ambroz”.

Construcciones típicas del norte de Cáceres y el Valle de Ambroz. / Istock

Rutas para descubrirlo

Nada como pasear por sus alrededores para disfrutar de toda su belleza. Nosotros te proponemos tres rutas:

Ruta del Castañar Gallego de Hervás

Un recorrido circular de unos 12 kilómetros a través de impresionantes bosques cerrados de castaños centenarios.

Ruta a La Chorrera de Hervás

Se trata de un recorrido lineal de extensión similar al anterior, aunque en este caso asciende a lo largo del curso de la garganta hasta alcanzar una cascada de más de 15 metros de caída.

Vía Verde de la Plata

Siendo una de las vías verdes más conocidas de España, en este caso el trazado sigue el tramo acondicionado sobre la antigua línea ferroviaria Palazuelo-Astorga. Un paseo llano, perfecto para cicloturistas y senderismo accesible.

La judería, el pueblo y piscinas naturales de agua helada

El corazón urbano de Hervás es su Barrio Judío, un núcleo nacido de una comunidad hispanojudía que durante el siglo XV se desarrolló en la zona, dedicada al comercio, la tejeduría y la medicina, y catalogado como Conjunto Histórico-Artístico, así como integrado en la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad.

Las calles de la judería de Hervás con las típicas casas blancas de Cáceres. / Istock

Su estética es identificable por las casas construidas con madera de castaño, adobe y piedra de granito. En lo alto, los tejados parecen tocarse, de teja árabe y voladizos pronunciados, y protegen las estrechas callejuelas de las inclemencias del tiempo.

En general el trazado del pueblo responde a la estructura típica, con calles inclinadas, cortes pronunciados, giros y recovecos, así como el empedrado habitual de este tipo de arquitectura. Algunas de las calles más reconocibles en este aspecto son la Calle Rabilero o la del Vado, que bajan en pendiente hasta el río homónimo al valle.

Las calles de la judería de Hervás con las típicas casas blancas de Cáceres, Extremadura. / Istock

Siguiendo la huella del agua, esta región ofrece además un sistema de piscinas naturales que, si bien son la escapada perfecta para el verano, también retan las altas temperaturas con una contraposición extremadamente baja. Vamos, que están heladas.

En realidad, resulta bastante lógico, el agua procede de las cumbres de la Sierra de Béjar y el deshielo se encarga de bajarlas a las gargantas de montaña.

Algunas de las más reconocidas son la Piscina Natural de la Garganta Ancha, una de las más grandes de la comarca; la Piscina Natural del río Ambroz, en la zona más baja del valle; la Piscina Natural de la Garganta de la Buitrera, entre robles y vegetación de ribera; o la Chorrera y vado del río Ambroz, con una impresionante cascada de 15 metros de caída.