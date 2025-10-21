La remota cueva de León descubierta por un monje benedictino del siglo IX: en un paraje remoto, repleta de misterios y perfecta para una ruta de senderismo

Al parecer, tal era su obsesión por realizar el rezo en el más absoluto silencio, que hasta el rumor del agua le molestaba. Hasta que un día gritó “¡Cállate!”, ordenando al río que fluyera sin hacer ruido. Según cuenta la leyenda, el riachuelo que pasaba por allí pilló el mensaje al vuelo y se sumergió para continuar el curso debajo de la cueva para no molestar al monje.