El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
Este paraje de 150 hectáreas de extensión permite a sus visitantes disfrutar del senderismo, la pesca y un palacio del siglo XIX inspirado en castillos medievales.
Sarai Bausán García
Durante todo el verano, una misma duda acude a la mente de los sevillanos ante cada jornada de descanso: dónde ir sin tener que hacer largos desplazamientos pero que permita refrescarse y disfrutar del aire libre. Y entre las diversas opciones con las que cuenta la provincia de Sevilla, destaca una situada a apenas 42 kilómetros de la capital repleta de lagunas, rutas de senderismo, antiguas estaciones de tren e, incluso, restos prehistóricos.
Se trata de Los Lagos del Serrano, un hermoso paraje de 150 hectáreas, conocido también como el embalse del Cala, situado en el término municipal de Guillena y a tan solo 3 kilómetros de El Ronquillo.
Este enclave, ubicado en las primeras estribaciones de Sierra Morena, se ha convertido en uno de los rincones naturales más visitados y admirados por todos aquellos sevillanos y visitantes que buscan disfrutar de rutas, vegetación, agua clara, y actividades en plena naturaleza.
Los Lagos del Serrano, un oasis natural cerca de Sevilla
Un entorno que está rodeado por completo de vegetación diversa y tiene en el embalse del Cala y la Rivera de Cala sus principales lagunas, que permiten alejarse del calor exterior en sus refrescantes aguas y su sombraje.
Además, estos lagos se encuentran en un entorno natural único al ofrecer una amplia flora autóctona en las que destacan sus encinas, alcornoques, eucaliptos, higueras, pinos y romero, entre otras muchas plantas silvestres.
A estas se suma la vegetación situada en los márgenes de los arroyos, como juncos, adelfas, zarzales y chopos, además de prados de flores silvestres, olivos milenarios y huertas con nogales, naranjos, granados y numerosas chumberas.
Animales salvajes y especies del embalse
Pero los visitantes no solo podrán contemplar una hermosa postal repleta de color y naturaleza, sino también disfrutar de fauna salvaje con la presencia constante de animales como conejos, liebres, perdices, zorzales, palomas torcaces, tórtolas, águilas culebreras, ciervos, jabalíes y zorros.
En este lugar también es común encontrar animales como ovejas, cabras, gallinas, cerdos, caballos o vacas, lo que refuerza el carácter rural de este enclave sevillano.
Y para reponer fuerzas en este oasis de frescor, el paraje dispone de zonas de pícnic habilitadas con mesas y bancos para disfrutar de una completa jornada de desconexión rodeado de naturaleza.
Senderismo, pesca y rutas en bicicleta
Y para quienes prefieran una escapada más activa, este enclave ofrece diversidad de rutas senderistas para recorrer a pie o en bicicleta, como la Ruta del Agua, un recorrido que comienza en el Aljarafe y finaliza en los Lagos del Serrano en un camino que permite observar edificios singulares, paisajes y flora y fauna autóctona.
Antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
Durante las distintas rutas de este paraje, los visitantes no solo podrán contemplar las mejores vista de la zona, sino que se encontrarán con distintos tesoros históricos y patrimoniales, como antiguas estaciones de ferrocarril, vías de tren, aldeas, cortijos e, incluso, restos prehistóricos.
Entre los enclaves singulares que se pueden ver en la zona destaca el Palacio de Parladé, una construcción del siglo XIX inspirada en un castillo medieval.
La pesca, otro de los tesoros de este paraje sevillano
Asimismo, este entorno tiene en la pesca otro de sus principales reclamos al albergar en sus aguas especies como el barbo, la carpa o el black-bass.
Pero, para garantizar la conservación del entorno y la seguridad de vecinos y visitantes, el Ayuntamiento de Guillena ha mostrado una serie de normas básicas a cumplir, como la prohibición de bañarse en el embalse de Cala, gestionado por Endesa, o encender fuego.
Entre las actividades prohibidas se encuentra también hacer barbacoas, tirar colillas, circular con vehículos a motor fuera de las vías habilitadas, acceder a zonas no asfaltadas, acampar fuera de los lugares autorizados o utilizar dispositivos que generen ruido.
Cómo llegar a los Lagos del Serrano desde Sevilla
Para quienes quieran acudir a este parque desde Sevilla, es necesario utilizar la N-630, conocida como Ruta de la Plata, hasta El Ronquillo, y tomar después la carretera que conduce directamente hasta los Lagos del Serrano.
Junto con esta opción se encuentra la posibilidad de tomar la A-66 en dirección Mérida hasta llegar a este paraje en el que se puede vivir uno de los planes más completos y refrescantes de Sevilla.
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