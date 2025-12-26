La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral

La noticia del nacimiento de la infanta recorrió toda la ciudad y fue celebrada con un acontecimiento histórico: la primera corrida de toros documentada en Córdoba. Las crónicas cuentan que el festejo se organizó en honor de la recién nacida, símbolo del poder y la continuidad de una monarquía que, desde el Alcázar, dirigía la conquista de los territorios nazaríes.