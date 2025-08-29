La región donde veranea la élite del País Vasco: mansiones señoriales, playas urbanas y un puente Patrimonio de la Humanidad

A pocos kilómetros de Bilbao, donde el Nervión se abre al mar, se encuentra Getxo, un municipio que durante más de un siglo ha sido sinónimo de veraneo elegante y vida acomodada. Desde finales del XIX, cuando la burguesía bilbaína buscaba escapar del humo de las fábricas para instalarse en casas junto al Cantábrico, Getxo se convirtió en el escenario perfecto. Un lugar de palacetes de ensueño, playas urbanas y un puente colgante único en el mundo. Hoy, conserva ese aire distinguido sin perder su carácter marinero, y se ha ganado por derecho propio ser uno de los rincones más atractivos de Euskadi para una escapada estival.