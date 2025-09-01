La región donde veranea la élite de Italia está en España, tiene las aguas más cristalinas del mundo y miradores espectaculares

Cuando se habla de destinos de lujo en España, todos piensan en Ibiza, Marbella o Mallorca. Pero lo cierto es que, desde hace décadas, Formentera es el auténtico refugio estival de la élite italiana. Actores, empresarios, diseñadores y hasta políticos han elegido esta pequeña isla balear para escapar de los focos y mezclarse con la calma mediterránea. Aquí la magia está en sus calas escondidas, su gente y en la sensación de libertad que dan sus playas infinitas. Creéme que el escenario de Mamma Mia se queda corto en comparación con este paraíso.