La región donde veranea la élite de Andalucía: tiendas de lujo, balcones con geranios y yates

Esta provincia andaluza es conocida por ser una de las más exclusivas del sur español. Sobre todo la urbanización de Sotogrande en el municipio de San Roque, que se ha convertido en uno de los destinos preferidos por muchos famosos y personas de un alto poder adquisitivo. Está en el lugar más encantador de Cádiz y es un sitio donde practicar todo tipo de deportes, vivir la naturaleza más de cerca y acudir a las playas más paradisíacas.