La región donde veranea la élite de Andalucía: tiendas de lujo, balcones con geranios y yates
El verano es diferente para cada clase social en España y la clase alta andaluza suele ir (casi) siempre a los mismos sitios de vacaciones.
Cada tipo de persona busca las vacaciones de verano que mejor casen con su manera de ser, de viajar y de comportarse. Así, aquellos que no soportan la naturaleza evitarán los pueblos a toda costa, mientras que los amantes de la playa preferirán un destino para sentirse en el paraíso. Por otro lado, hay vacaciones más relajadas que otras, y eso también suele ir unido a la clase social de cada uno.
Normalmente, se asocian unas vacaciones más tranquilas a las clases más altas, porque pueden permitirse todo tipo de lujos. Aunque las clases bajas muchas veces también buscan esa tranquilidad a través de ofertas en hoteles con todo incluido para descansar después del arduo trabajo durante el resto del año. Pero lo que está claro es que los destinos elegidos son muy distintos. En Andalucía la élite lo tiene claro y acude a los lugares más exclusivos del sur.
Si bien pueden viajar a diferentes zonas de España, cuando llega el verano prefieren quedarse en sus propias playas y viajan, sobre todo, a regiones como Cádiz y Málaga. Marbella, Puerto Banús y Sotogrande son los tres lugares que más se repiten entre los viajeros que pretenden pasar unos días de lujo sin necesidad de mirar los precios allá donde van y disfrutando de los mejores hoteles, la mejor gastronomía y las mejores playas.
Cádiz
Sotogrande en San Roque
Esta provincia andaluza es conocida por ser una de las más exclusivas del sur español. Sobre todo la urbanización de Sotogrande en el municipio de San Roque, que se ha convertido en uno de los destinos preferidos por muchos famosos y personas de un alto poder adquisitivo. Está en el lugar más encantador de Cádiz y es un sitio donde practicar todo tipo de deportes, vivir la naturaleza más de cerca y acudir a las playas más paradisíacas.
Son 400 hectáreas de viviendas espectaculares y una naturaleza impresionante, con campo de golf, club de campo y una playa interior de más de 21.000 metros cuadrados y 2.800 de costa ornamentadas con palmeras traídas de Sicilia. Entre las actividades marítimas destacan el kayak, las bicicletas acuáticas y el paddle surf. Además cuenta con un bonito puerto deportivo y un mercadillo de gastronomía, ropa, arte y belleza.
Málaga
Marbella
Es considerada la ciudad más lujosa y glamurosa de España, una especie de Mónaco en la Península Ibérica y la capital occidental de la Costa del Sol malagueña. Antiguamente era una villa de pescadores, pero hoy está repleta de tiendas de marcas exclusivas y yates. Aun así, sigue conservando la esencia andaluza de los pueblos blancos con balcones decorados con geranios y otras flores preciosas que aportan un toque de color muy singular.
Allí se pueden visitar lugares como el Museo del Grabado, un gran desconocido de Marbella con más de 4.000 grabados contemporáneos de artistas españoles como Picasso, Miró o Saura; la plaza de los Naranjos, donde el buen ambiente es lo que más destaca; las murallas musulmanas de los siglos XI y XII; la avenida del Mar con esculturas de Salvador Dalí; o los restos romanos como las Termas de Guadalmina y la Villa Romana.
Puerto Banús
El puerto deportivo de Marbella es uno de sus puntos más famosos y una gran seña de identidad con yates, tiendas de lujo y coches deportivos. En esta zona veranean personalidades tan conocidas como Antonio Banderas, Julio Iglesias, Carmen Thyssen o Vicente del Bosque.
