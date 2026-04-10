La región donde veranea la clase media de España: con las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente a puestas de sol infinitas
Decidir el destino para el verano nunca es tarea fácil, pero la clase media española tiene claro que si solo se pudiera quedar con uno sería con este de Andalucía.
El verano en las costas de España no se puede comparar con el de ningún otro país. Lo dicen los españoles y también los extranjeros que pasan aquí sus vacaciones. Playas que parecen auténticos paraísos donde el sol parece no querer ponerse, calas vírgenes que ofrecen los paisajes más puros, terrazas a la sombra donde pasar las horas muertas y preciosos pueblos de casas marineras que te acogen como si fueras uno más.
Las clases medias del país acostumbran a tener destinos fijos para pasar las vacaciones de verano, y uno de ellos es la Costa de la Luz de Cádiz, con un total de 260 kilómetros de costa. En casi toda su extensión, cuenta con paisajes protegidos y playas de bandera azul por su excelente calidad. Además, la capital es la ciudad más antigua de Europa, por lo que el turismo cultural e histórico también tiene cabida en esta región.
Paraísos perdidos en los pueblos de Cádiz
Pero sin duda, uno de los motivos que más pesan a la hora de escoger Cádiz como destino vacacional son sus playas. Una de las más famosas es la de Bolonia en Tarifa. Es una de las más meridionales de Europa del sur, con un arenal de tres kilómetros y con la ciudad de Tánger al otro lado del Atlántico. Aunque lo más llamativo es el entorno salvaje y casi virgen que la rodea, con arenas blancas y finas, y chiringuitos donde saciar el hambre a pie de playa.
Allí mismo también se encuentran las ruinas romanas de la antigua ciudad de Baelo Claudia, junto a una duna gigantesca de 30 metros de alto y 500 de ancho. También son muy conocidas las playas y calas de Zahara de los Atunes, conectada con las dunas de Bolonia por un camino de once kilómetros. Antiguamente era un pueblo pesquero y casi todas sus playas, que bañan las casas multicolores del lugar, son completamente vírgenes.
El Palmar en Vejer de la Frontera es otra de las mejor consideradas. La playa está apartada de la población, algo que la hace muy atractiva. Al recibir tantos visitantes, cuenta con chiringuitos donde comer paella, expresas de surf y mercadillos locales para que no quieras abandonarla nunca. En su vecino Conil de la Frontera hay dos playas que destacan: La Fontanilla y Los Bateles. Mientras que en Chiclana de la Frontera encontramos La Barrosa.
Si nos vamos hasta Barbate, nos topamos con dos playas que parecen unificarse en una sola. La playa de Zahora, de aguas bravas y con un arrecife que queda a la vista con las mareas bajas; y la playa Faro de Trafalgar, con el faro homónimo de 1860 levantado sobre el llamado Tómbolo. En Zahara está la playa de los Alemanes, en Conil la de Roche, en Rota la de la Ballena, en Tarifa las de Punta Paloma y Valdevaqueros y así con una larga lista de joyas costeras.
Las mejores playas de la capital
Si lo que buscas es ver las puestas de sol desde una de las ciudades más bellas de España, entonces tendrás que quedarte en Cádiz y en su Tacita de Plata (el casco antiguo). La Caleta es la más popular, con los castillos de San Sebastián y Santa Catalina a modo de custodios. Desde el paseo marítimo -el más largo de Europa- se dice que se pueden contemplar los atardeceres más bonitos de toda la península. Es parada obligatoria, pero sin olvidar las demás.
La playa de Santa María del Mar, la playa de la Victoria y la playa de Cortadura son sus otras tres principales. Lo mejor es que en todas ellas se puede disfrutar de maravillosos chiringuitos cuyas especialidades pasan por el 'pescaíto' frito, la paella -un homenaje al litoral levantino desde el sur- o el atún rojo de almadraba. Cádiz es el destino por excelencia para veranear y en cuanto pases un solo verano allí, sabrás por qué todo el mundo quiere volver.
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