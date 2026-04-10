La región donde veranea la clase media de España: con las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente a puestas de sol infinitas

Pero sin duda, uno de los motivos que más pesan a la hora de escoger Cádiz como destino vacacional son sus playas. Una de las más famosas es la de Bolonia en Tarifa. Es una de las más meridionales de Europa del sur, con un arenal de tres kilómetros y con la ciudad de Tánger al otro lado del Atlántico. Aunque lo más llamativo es el entorno salvaje y casi virgen que la rodea, con arenas blancas y finas, y chiringuitos donde saciar el hambre a pie de playa.