La región donde veranea la clase media de España: con las mejores playas del país y chiringuitos donde comer una buena paella

Más allá de sus playas está su gastronomía. La comida de la Comunidad Valenciana siempre ha destacado por su paella tradicional con pollo, conejo y garrofó, pero cuentan con otros platos como el arroz a banda, la fideuá, el arroz negro, la horchata, el all i pebre, las cocas o el turrón. Y sus gentes siempre se han caracterizado por ser amables, así que, realmente, esta región lo tiene todo para seguir siendo el destino veraniego por excelencia de la clase media de España.