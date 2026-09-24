La región con mayor densidad de huellas de dinosaurio del mundo está en un pueblo de 167 habitantes de La Rioja: tiene más de 11.000 al aire libre y un parque temático en plena naturaleza

En el extremo sur de La Rioja hay uno de los tesoros paleontológicos más importantes del planeta. Concretamente, en un pequeño municipio situado a 783 metros de altitud, que cuenta a día de hoy con 167 habitantes, se han catalogado muchas más huellas de dinosaurio que vecinos tiene el pueblo. Algunos lugares son impresionantes por sus vistas, otros por mirar hacia el cielo... Y en este caso, el encanto reside en el suelo.

Enciso es, en cierto modo, un libro abierto sobre la vida que existió durante el Cretácico inferior. Por entonces, la zona formaba parte de una llanura encharcada que se secaba periódicamente. Cuando el agua desaparecía, quedaban al descubierto extensas superficies de barro por las que caminaban los dinosaurios. Sus pisadas quedaban marcadas en el fango y, una vez seco, este era cubierto progresivamente por nuevos sedimentos. Con el paso del tiempo, las capas terminaron compactándose y convirtiéndose en roca.

Sara Fernández García

Millones de años de erosión han ido dejando al descubierto aquellas antiguas superficies, permitiendo que hoy puedan observarse las icnitas. Para acercarse a ellas desde Enciso hay que cruzar el puente sobre el río Cidacos y seguir las indicaciones de los diferentes recorridos, que pueden realizarse tanto a pie como en coche.

La entrada de Enciso: ruinas de cuando estaba amurallado / Istock / Iker Zabaleta

Más de 10.000 huellas de dinosaurio

Los números, cuantos más se consultan, más impresionantes resultan. En el propio término municipal de Enciso hay catalogadas 1.400 huellas de dinosaurios, aunque algunas fuentes turísticas oficiales elevan esa cifra local hasta las 3.000. Si se amplía la mirada a toda la comarca del Cidacos, la cifra se dispara hasta las 10.000 icnitas catalogadas. En total, la región cuenta con 110 yacimientos repartidos en 20 términos municipales, distribuidos en tres grandes rutas: Cidacos, Alhama-Linares y Leza-Jubera, lo que ha convertido a toda La Rioja en uno de los grandes territorios paleontológicos de Europa.

No es de extrañar que ese reconocimiento oficial a todo este territorio no se limite al ámbito paleontológico. Se declaró e 2003 Reserva de la Biosfera a los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. De hecho, una de las mejores maneras de conocer este patrimonio es la Senda de los Dinosaurios de Enciso, un recorrido de unos siete kilómetros que se completa en menos de dos horas y pasa por tres de los principales yacimientos: la Virgen del Campo, la Senoba y Valdecillo.

Huellas de dinosaurio en Enciso / Istock / Josep Maria Barres

Un parque temático El Barranco Perdido es un parque de paloaventura que remite directamente a Jurassic Park, pensado sobre todo para el público familiar: más que aprender, es para pasarlo bien. El recinto funciona como Centro de Actividades de la propia Reserva de la Biosfera, combinando ocio y divulgación científica en un mismo espacio, en plena naturaleza y rodeado de los yacimientos reales que le dan sentido.

El yacimiento más destacado es el de la Virgen del Campo, que contiene 506 pisadas, entre las que se han identificado las de un dinosaurio carnívoro y otro herbívoro justo antes de enzarzarse en una pelea, además de marcas de la piel, arañazos y señales del arrastre de sus colas. Pero además de las huellas, el itinerario incorpora áreas recreativas y esculturas de dinosaurios a tamaño real, convirtiendo la excursión en un plan especialmente atractivo para descubrir la Prehistoria en familia.

La Senda de los Dinosaurios / Wikimedia Commons

Los yacimientos son de acceso libre, aunque también existe la posibilidad de recorrerlos acompañados por guías especializados. Antes o después de la ruta, el Centro Paleontológico de Enciso permite ampliar la visita y conocer qué dinosaurios, peces y reptiles habitaron esta zona hace millones de años.

Más allá de los dinosaurios

Enciso tiene una historia mucho más reciente que también merece ser descubierta por los viajeros. Durante los siglos XVII y XVIII, la localidad estuvo estrechamente vinculada a una importante industria textil, especialmente conocida por sus mantas de pastor. Aquella actividad terminó desapareciendo. Aun así, el paseo por el pueblo permite descubrir algunos vestigios de su pasado. Entre ellos están las ruinas del Castillo de Enciso, la iglesia de Santa María de la Estrella, construida en el siglo XV, y la iglesia de San Pedro, que conserva elementos de tradición románica.

Las ruinas del Castillo de Enciso / Wikimedia Commons

También merece la pena acercarse a la ermita renacentista situada junto al Puente de la Concepción, una construcción del siglo XVI que permite salvar el curso del Cidacos. Pero todavía queda una última sorpresa que resume a la perfección la relación de Enciso con los dinosaurios: cuando el reloj del Ayuntamiento marca las horas, de su interior no aparece el tradicional pájaro de los relojes de cuco. En su lugar, sale un pequeño dinosaurio mecánico.