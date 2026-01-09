La región de España donde viaja la clase media en invierno: con paisajes espectaculares, un verano que no termina y hoteles a menos de 20 euros por noche

Independientemente de la isla o las islas elegidas, Canarias va a dejarte con la boca abierta, y no solo por unos paisajes que parecen sacados de Hawái. Aparte de un entorno privilegiado, las islas pueden presumir de tener una gastronomía impecable con platos como el sanconcho, un pescado asado con papas y batatas; el gofio, un tipo de harina tostada perfecta para mezclar con leche o yogur, por ejemplo; o las papas arrugadas.