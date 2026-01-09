La región de España donde viaja la clase media en invierno: con paisajes espectaculares, un verano que no termina y hoteles a menos de 20 euros por noche
Es uno de los destinos más económicos de España y, además, es perfecto para estas fechas 'congeladas'.
Con las temperaturas cada vez más bajas y los días de lluvia siendo más frecuentes de lo que nos gustaría, los españoles tienen claro cuál es su destino preferido para estas fechas y dónde quieren pasar el invierno. En busca del eterno verano y los rayos de sol, la clase media ya está empezando a organizar su próximo viaje.
Con temperaturas de aproximadamente 20º, esta Comunidad Autónoma es la preferida para los amantes de la playa y del calor. Además, está a tan solo un vuelo en avión que, dependiendo del lugar de origen, podrás encontrar por más o menos 30 euros. Aparte de ser súper accesible, es uno de los lugares más bonitos de España.
El sol que no se esconde
Como probablemente has imaginado, estamos hablando de las Islas Canarias. Su calor y su costa infinita hacen que sea uno de los destinos más reclamados por los españoles. Además, tiene varias islas por lo que hay opciones para todos los gustos. Si estás dudando sobre cuál debe ser tu primer viaje del año, este paraíso es la mejor opción.
Canarias cuenta con 8 islas maravillosas: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Mientras que a todas puedes llegar en avión, a la última hay que ir en barco desde Lanzarote. Visites la que visites, el sol y el descanso está asegurado. Además, dependiendo de las fechas y la isla, podrás encontrar hoteles de hasta por menos de 20 euros la noche.
Un lugar de ensueño
Las Islas Canarias están llenas de playas perfectas para desconectar como Maspalomas en Gran Canaria, Las Teresitas en Tenerife o Sotavento en Fuerteventura, y las hay de una gran variedad de tipos: con arena blanca, de piedras e incluso de arena negra. Además, es el destino perfecto para practicar deportes como el surf, kitesurf y windsurf.
También tiene lugares impresionantes como el Parque Nacional del Teide y el de Timanfaya, en Tenerife y Lanzarote respectivamente, las piscinas nautrales Charco Azul en La Palma y El Hierro, las Dunas de Corralejo en Fuerteventura, el Mirador de Abrante en La Gomera, la Playa de las Conchas en La Graciosa o Roque Nublo en Gran Canaria.
Una comida excelente
Independientemente de la isla o las islas elegidas, Canarias va a dejarte con la boca abierta, y no solo por unos paisajes que parecen sacados de Hawái. Aparte de un entorno privilegiado, las islas pueden presumir de tener una gastronomía impecable con platos como el sanconcho, un pescado asado con papas y batatas; el gofio, un tipo de harina tostada perfecta para mezclar con leche o yogur, por ejemplo; o las papas arrugadas.
Al ser una de las Comunidades Autónomas más económicas, podrás encontrar menús del día por incluso menos de 10 euros según el restaurante y, si tienes en cuenta lo baratos que pueden ser también los hoteles y vuelos, te habrás dado cuenta de por qué las Islas Canarias son el destino preferido de la clase media española. Si tienes la oportunidad de visitarlas, hazlo.
