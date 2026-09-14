La región favorita de la clase media en septiembre tiene el espectáculo salvaje de la berrea y pozas de agua templada: es Reserva de la Biosfera y está repleta de patrimonio

Si estás buscando tu próximo destino, pero no sabes muy bien cuál elegir, quieres naturaleza y además no salir de la propia península, tu lugar perfecto está en la provincia de Jaén. Con una extensión que supera los 2000 kilómetros cuadrados, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, declarado Reserva de la Biosfera desde 1983, es uno de los mayores paraísos del interior de España, donde sus famosas rutas de senderismo, sus castillos templarios y su biodiversidad te dejarán con la boca abierta. Este enorme espacio natural cuenta con más de 209.000 hectáreas y engloba un total de 23 municipios repartidos en tres comarcas principales: la Sierra de Cazorla, la Sierra de Segura y la Sierra de Las Villas.

Adriana Fernández

Tras todo un verano, entre resorts, playas y muchos cócteles, el presupuesto de los ciudadanos de clase media es mucho menor, convirtiendo La Sierra de Cazorla en la región favorita para despedir el verano de la mejor manera posible y también, más económica, donde te ofrecen casas rurales, campings y hoteles a muy buen precio sin que suponga un sacrificio mayor. Además, si decides ir en la época de septiembre y octubre, presenciarás un evento natural impresionante que ocurre cada año y consiste en el periodo de celo o reproducción del ciervo rojo, la Berrea. Durante este periodo los machos adultos emiten potentes berridos que se escuchan alrededor de todo el valle para ir marcando su territorio, durante estas semanas, los ciervos apenas comen ni duermen e incluso es muy común ver como chocan sus cornamentas de manera muy agresiva.

La garganta Cerrada de Elias en Parque Nacional de Cazorla, España / Istock / Marc Venema

Rutas, naturaleza viva y muchas pozas escondidas

Dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas encontrarás parajes únicos repletos de cascadas, ríos y saltos de agua donde darte un buen baño en plena naturaleza. Uno de los rincones más espectaculares es la ruta del río Borosa, una de las caminatas más famosas de la zona e ideal para recorrer entre semana.

El dato Se trata de un recorrido muy accesible de 21 kilómetros entre la ida y la vuelta o de 9 kilómetros en su versión corta, que inicia en el Centro de Visitantes Torre del Vinagre.

Caminando por su primer tramo encuentras la Cerrada de Elías, una franja de pozas turquesas y verde esmeralda encajonadas al fondo de un impresionante cañón de roca caliza. Además de las famosas piscinas naturales del Puente de las Herrerías, muy populares por sus aguas cristalinas y su poca profundidad, la zona tiene fascinantes cuevas y pasadizos esculpidos por el agua. Un ejemplo muy famoso es la Cueva del Agua de Tíscar, declarada Monumento Nacional de Andalucía, es una gruta subterránea donde el río se abre entre desfiladeros creando cascadas y pozas naturales escondidas de agua templada.

Paisaje característico del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido más grande de España. / Istock / Jose Antonio Aldeguer

El Dato La mayoría se encuentran a finales de cañones, desfiladeros y cascadas, rodeadas de vegetación que las protege del viento y las mantiene semi desconocidas.

Úbeda y Baeza: muy cerca de dos Patrimonios de la Humanidad

A tan solo 40 minutos del Parque Natural, te encontrarás con dos ciudades cercanas a la provincia de Jaén, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003 y que son consideradas el máximo exponente renacentista italiano de España en el siglo XVI, Úbeda y Baeza.

Plaza Vázquez de Molina en Úbeda, / Istock / Orietta Gaspari

Úbeda es de esas ciudades que destacan por sus impresionantes palacios y la influencia por la nobleza de la época, donde destaca el famoso arquitecto y cantero renacentista español, Andrés Valdelvira. El corazón monumental de la ciudad y una de las plazas renacentistas más bonitas de Europa, y que te recomendamos ver, es la Plaza Vázquez de Molina, otras de las joyas del Renacimiento español y que además, es un templo funerario es la Sacra Capilla del Salvador, otro de los sitios donde tienes que ir sí o sí y declarada Bien de Interés Cultural.

Plaza de la Constitucion - Baeza, Jaen, Spain / Istock / Diego Grandi

Por otro lado, Baeza, ofrece un ambiente mucho más íntimo caracterizado por sus calles empedradas, edificios religiosos y una gran tradición intelectual. La Ruta perfecta empieza por los lugares más emblemáticos como la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, Bien de Interés Cultural y levantada sobre una antigua mezquita en el siglo XVIII y destacada por la mezcla de sus estilos gótico y renacentista. Muy cerca de ella, está el Palacio de Jabalquinto del siglo XVI, famoso por su fachada gótico- isabelina y la antigua universidad, una de las pioneras de Andalucía que se construyó alrededor del siglo XVI y donde el poeta Antonio Machado, impartió clases en el siglo XX.