Se acerca el invierno -pero no como en 'Juego de Tronos'- y en lo único en lo que podemos pensar es en todas esas escapadas que podremos hacer a lugares cubiertos por un manto blanco que nos harán sentir como en una película de Disney. Uno de los destinos preferidos por la clase media española en los meses más fríos del año es precisamente el mayor espacio protegido de España: el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Esta zona es la gran protagonista natural de la provincia de Jaén, con una superficie de unas 214.300 hectáreas que están declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco desde 1983. A través de diversas rutas de senderismo es posible encontrar gigantescos bosques de pinos laricios, montañas con picos que superan los dos mil metros de altitud, valles, barrancos, paredes rocosas, embalses, ríos de aguas cristalinas y una fauna de lo más variada.

Adriana Fernández

Senderismo junto a ríos

Son muchas las rutas que se pueden realizar, aunque las más famosas son la ruta del río Borosa, de 23 kilómetros con puentes de madera sobre el río, y la Cerrada de Elías, de 22 kilómetros y con parajes tan impresionantes como el nacimiento del Borosa o las lagunas de Aguas Negras. Además, hay otras actividades de aventura como descenso de barrancos, kayak, piragüismo, escalada, vía ferrata o rutas a caballo.

Pasarelas de madera sobre el río Borosa en la Sierra de Cazorla / Istock / Miguel Perfectti

Otro punto natural muy interesante para visitar es el nacimiento del río Guadalquivir, que tradicionalmente se encuentra en la Cañada de las Fuentes, en el término municipal de Quesada, a 1.350 metros de altitud. Allí comienza el recorrido de uno de los ríos más importantes de Andalucía, que termina desembocando en Sanlúcar de Barrameda. En el entorno, rincones como el Puente de las Herrerías o el valle del Guadalquivir.

El valle del Guadalquivir en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock / m-martinez

Pueblos blancos también en Jaén

Aunque sin duda, el motivo de más peso por el que visitar este Parque Natural en invierno son sus pueblos blancos. En la zona de Cazorla se encuentran algunos de los pueblos más pintorescos de Jaén, comenzando por el propio Cazorla, uno de los puntos de entrada al parque. En su casco antiguo destacan monumentos como el castillo de la Yedra y las ruinas de la iglesia de Santa María. Muy cerca está La Iruela, que destaca por su castillo medieval en lo alto de un peñasco.

El Castillo de Yedra con vistas a montañas nevadas en Cazorla / Istock / Miguel Perfectti

Hornos del Segura, también sobre un promontorio, ofrece unas vistas impresionantes sobre el embalse del Tranco, desde un casco antiguo que todavía conserva el trazado medieval, con el castillo presidiéndolo. Igual que sucede en Segura de la Sierra, uno de los más bonitos de la zona, que se articula bajo un castillo de origen medieval desde el que se contemplan las sierras y los extensos olivares jienenses. Y es que otro de los grandes atractivos es el aceite de oliva.

El pueblo de Segura de la Sierra en Jaén / Istock / LuisMTapia

Jaén es una de las mayores potencias mundiales de producción de aceite de oliva y, por eso, sus paisajes están dominados por olivares. En este entorno destaca la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cazorla, con aceites de oliva virgen extra elaborados principalmente con las variedades Picual y Royal, esta última es, además, autóctona. En algunas almazaras se pueden degustar y comprar, así como en todos los restaurantes de la zona que cocinan con él.